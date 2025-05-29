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Плоды будут размером в кулак: что нужно сделать с помидорами

Автор
Виктория Козар
Дата публикации
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Автор
Правила выращивания помидоров Новость обновлена 29 мая 2025, 09:08
Правила выращивания помидоров. Фото Коллаж "Телеграфа" / Freepik

Некоторые правила помогут вам вырастить большие плоды

Помидоры любят за сочный вкус и пользу. Поэтому многие начинают сажать овощи на своих участках, чтобы вырастить их без химии. Есть некоторые особенности томатов, которые должен знать каждый огородник. В частности, как правильно их подвязывать.

Важно иметь меру в подкормке помидоров, потому что тогда стебли вырастают очень длинными, от чего растение становится слабым. Также это вызывает активный рост листьев, а цветения может и не быть. Из-за того, что растение тратит силы на наращивание зеленой массы, оно может не плодоносить, пишет Actualno.com.

  • Семена рассады высевают за 8 недель до запланированного окончания заморозков. Перед тем, как пересаживать растения в землю, их нужно закалять более низкими температурами, в частности на балконе.
  • Если вы не хотите долго ждать урожая, тогда есть смысл сажать ранние сорта помидоров. В таком случае сможете собрать плоды раньше. Томаты лучше сажать на солнечных участках, где нет сквозняков.
Посадка помидоров в землю
Посадка помидоров в землю, фото Ukr.media
  • После посадки почву вокруг помидоров нужно замульчировать. Органический материал, например, солома или опилки будет удерживать влагу в земле и защитит от перепадов температур.
  • Когда на улице похолодало или усилились ветры, надо покрывать помидоры агроволокном или пленкой. Это поможет спасти их от смерти.
  • Нужно регулярно удалять боковые побеги у томатов. Тогда растение будет лучше проветриваться и тратить силы на формирование плодов.
  • Для молодых помидоров используют слабые органические вещества. Потому что из-за большого количества азота растение будет наращивать листья.

Ранее "Телеграф" рассказывал, чем подкормить помидоры, чтобы они росли в два раза быстрее. Это простые средства, доступные каждому.

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#Помидоры #Выращивание