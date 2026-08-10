Силовики уже предупредили о разгоне

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Прямо сейчас в Москве собираются молодые люди, возмущенные решением Верховного суда не допустить к выборам в Госдуму РФ единственную антивоенную партию "Яблоко". Силовики уже приступили к запугиванию протестующих.

Соответствующие фото и видео публикуют российские Telegram-каналы. Активисты скандируют "Яблоко" и "Позор!".

Также на кадрах видно, как молодые люди поют песню из советского мультфильма "Бременские музыканты" и пишут на асфальте: "Россия. Яблоко. Свобода", "Яблоко за мир".

Силовики дали участникам несколько минут, чтобы покинуть место акции протеста, одновременно угрожая военкоматом.

"Вас мы сейчас загрузим. Если у кого-то в голове что-то есть, я вас прошу уходить в метро, на дискотеки. У вас есть две-три минуты, если не расходитесь — не обижайтесь. Забирать вас из военкомата, молодые люди, уже никто не будет" — заявил один из опричников Путина.

При этом формальным поводом для снятия "Яблока" с выборов стал спор об авторских правах. Судья Верховного суда РФ удовлетворил иск партии "Родина", которая усмотрела нарушение в использовании в агитационных материалах слов детской советской песни: "Пусть всегда будет солнце".

Ранее Центральный избирательный комитет РФ поддержал позицию истца, предоставив некую справку Росфинмониторинга об иностранном финансировании "Яблока". Сообщается, что заседание Верховного суда длилось больше семи часов.

Стоит отметить, что это первый случай в современной истории России, когда зарегистрированную на выборы партию убирают из бюллетеня.

"Снятие с выборов партии именно с такой программой без каких-либо реальных оснований — это саморазоблачение политической системы. Это решение говорит о важности нашей программы гораздо больше, чем любые официальные результаты выборов. Очевидно, что запрос на мир и свободу сегодня оказался значительно сильнее, чем предполагали власти", – заявил основатель партии Григорий Явлинский, который ранее отказался от места в избирательном списке.

"Яблоко" — российская оппозиционная партия, которая выступает за прекращение огня, дипломатическое урегулирование и недопущение ядерной войны. В предвыборной программе 2026 года одними из ключевых стали лозунги "За мир и свободу!" и "При жизни без страха!". Прекращение войны партия называет своей принципиальной позицией с февраля 2022 года.

Ранее старший политический аналитик Центра европейской политики (EPC) в Брюсселе Аманда Пол рассказала "Телеграфу, что глава России Владимир Путин, рассматривает зимний период и предстоящий отопительный сезон как возможность получить преимущество. Поэтому он не заинтересован в завершении войны уже в 2026 году.