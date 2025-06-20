Не упустите возможность увидеть "неуловимую планету": в какой день она будет видна невооруженным глазом

Эта планета скрывается в лучах Солнца, потому увидеть ее не так просто

В июне украинцы смогут увидеть редкое астрономическое явление — Меркурий будет виден вечером без телескопа. Особенно хорошо планету можно будет наблюдать 27 июня, когда она появится рядом с Луной.

По данным астрономических сервисов, Меркурий будет виден в период с 21 по 30 июня низко над западным горизонтом — примерно через 30–45 минут после захода Солнца. Лучшие условия для наблюдения будут 27 июня: тогда Меркурий достигнет магнитуды 0.0 и будет самым ярким. Планета появится вблизи серпика Луны – это облегчит ее поиск в вечернем небе.

В первые дни периода (21-23 июня) Меркурий будет тусклым и незаметным невооруженным глазом, поэтому пригодится бинокль. А уже с 24 июня его постепенно станет видно лучше.

Особенно благоприятные условия для наблюдений — в местностях с темным небом, открытым горизонтом на западе и минимальным световым загрязнением, например, в сельской местности или в природных парках.

Меркурий — ближайшая к Солнцу планета — обычно труднодоступна для наблюдения, так что подобные периоды видимости встречаются нечасто. Нынешнее июньское окно станет одной из лучших возможностей увидеть планету в вечернем небе без специального оборудования.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что после длительного периода официально завершившегося в среду, 18 июня, магнитной бури Земля перешла в фазу геомагнитного покоя. Однако этот "штиль" продлится недолго.