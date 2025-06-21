Вы едите их каждый день: какие популярные овощи могут вас отравить

От некоторых из них лучше отказаться

Одними из самых любимых овощей украинцев являются помидоры, баклажаны, картофель, болгарский перец. Все это представители семейства пасленовых. Мало кто знает, что в них содержатся опасные алкалоиды.

Как правильно выбирать и употреблять в пищу томаты и картофель, рассказал диетолог Олег Швец рассказал в Facebook.

"Пасленовые отличаются тем, что содержат определенное количество алкалоидов. Это сложные органические азотсодержащие соединения, обладающие высокой биологической активностью и способные физиологически воздействовать на организм", – написал он.

В пасленовых содержится алкалоид соланин, который является природным инсектицидом. Так насколько опасно употреблять в пищу пасленовые?

Какие помидоры лучше есть?

"Обычно пасленовые содержат незначительное количество алкалоидов. Помидоры содержат больше алкалоидов в стебле и лозе, чем в плодах. По мере созревания томатов количество алкалоидов в плодах уменьшается", – говорится в публикации.

Поэтому не следует есть зеленые помидоры. Чтобы не навредить себе, лучше употреблять в пищу полностью зрелые помидоры, в которых содержится минимум соланина.

А что с картошкой?

Когда картофель собирается прорастать, он зеленеет и становится горьким. Чтобы избегать этого как можно дольше, его необходимо хранить в холодном месте. Позеленение и изменение вкуса – признаки высокого уровня соланина. Такие корнеплоды нельзя есть ни в коем случае.

Что касается не проросшего обычного картофеля, купленного летом, осенью или зимой, в нем алкалоидов намного меньше и большая часть из них находится в кожуре. Снятие шкурки с картофеля перед приготовлением удаляет до 70% этих веществ. А запекание картофеля в духовке снижает содержание алкалоидов больше, чем варка или приготовление на пару.

В заключение диетолог рассказал, что из пасленовых можно приготовить много вкусных блюд, например, борщ, разнообразные соусы сальса, фаршированный болгарский перец, икру из баклажанов.

Кроме потенциально опасных веществ, они также содержат витамины А и С. Всего один болгарский перец дает человеку дневную норму витамина С.

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