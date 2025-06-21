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Вы едите их каждый день: какие популярные овощи могут вас отравить

Автор
Мария Назарова
Дата публикации
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Автор
Pixabay

От некоторых из них лучше отказаться

Одними из самых любимых овощей украинцев являются помидоры, баклажаны, картофель, болгарский перец. Все это представители семейства пасленовых. Мало кто знает, что в них содержатся опасные алкалоиды.

Как правильно выбирать и употреблять в пищу томаты и картофель, рассказал диетолог Олег Швец рассказал в Facebook.

"Пасленовые отличаются тем, что содержат определенное количество алкалоидов. Это сложные органические азотсодержащие соединения, обладающие высокой биологической активностью и способные физиологически воздействовать на организм", – написал он.

В пасленовых содержится алкалоид соланин, который является природным инсектицидом. Так насколько опасно употреблять в пищу пасленовые?

Какие помидоры лучше есть?

"Обычно пасленовые содержат незначительное количество алкалоидов. Помидоры содержат больше алкалоидов в стебле и лозе, чем в плодах. По мере созревания томатов количество алкалоидов в плодах уменьшается", – говорится в публикации.

Поэтому не следует есть зеленые помидоры. Чтобы не навредить себе, лучше употреблять в пищу полностью зрелые помидоры, в которых содержится минимум соланина.

А что с картошкой?

Когда картофель собирается прорастать, он зеленеет и становится горьким. Чтобы избегать этого как можно дольше, его необходимо хранить в холодном месте. Позеленение и изменение вкуса – признаки высокого уровня соланина. Такие корнеплоды нельзя есть ни в коем случае.

Что касается не проросшего обычного картофеля, купленного летом, осенью или зимой, в нем алкалоидов намного меньше и большая часть из них находится в кожуре. Снятие шкурки с картофеля перед приготовлением удаляет до 70% этих веществ. А запекание картофеля в духовке снижает содержание алкалоидов больше, чем варка или приготовление на пару.

В заключение диетолог рассказал, что из пасленовых можно приготовить много вкусных блюд, например, борщ, разнообразные соусы сальса, фаршированный болгарский перец, икру из баклажанов.

Кроме потенциально опасных веществ, они также содержат витамины А и С. Всего один болгарский перец дает человеку дневную норму витамина С.

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