Большой астероид пройдет вблизи Земли: какая дата может стать потенциально опасной

На интерфейсе сайта для мониторинга астероидов можно увидеть список ближайших объектов, приближающихся к Земле

Воскресенье, 22 июня 2025 года, станет днем, когда мимо нашей планеты пролетит астероид 2003 AY2. По данным экспертов, он классифицируется как потенциально опасный объект.

Об этом сообщает Лаборатория реактивного движения NASA (JPL). Этот космический объект имеет значительный размер – его длина оценивается в 393,1 метра.

Расстояние от Земли до астероида во время ближайшего прохождения составит около 5,43 миллиона километров. По международным стандартам NASA, астероид считается потенциально опасным, если он приближается к Земле на расстояние менее 7,5 миллионов километров и имеет размер более 150 метров. Объект 2003 года AY2 полностью соответствует этим критериям.

Как выглядит будущее сближение астероида с Землей сейчас

Интерфейс сайта для мониторинга астероидов демонстрирует список ближайших приближающихся к Земле объектов. В нем показано название астероида, дату и время ближайшего подхода, а также оценены размер объекта и расстояние до нашей планеты. В частности, для 2003 г. AY2 указаны данные о дате 22 июня 2025 года в 06:00, размер 393,1 метра и расстояние около 5,43 млн км.

Вдобавок есть функция обратного отсчета, которая в режиме реального времени показывает, сколько дней, часов, минут и секунд осталось до момента ближайшего сближения. Это позволяет своевременно отслеживать ход события.

Что известно о потенциально опасном астероиде?

Ранее "Телеграф" сообщал, что в июне украинцы будут иметь уникальную возможность наблюдать редкое астрономическое явление — планета Меркурий будет видна невооруженным глазом в вечернее время.