Строили не для всех: как выглядел дом для элиты в Харькове

В Доме специалистов жили представители научной, технической та культурной элиты

После строительства Госпрома в Харькове, один за другим начали появляться жилые дома, предназначенные для работников крупнейших городских предприятий, научных учреждений и культурных организаций. Эти дома нередко возводились на средства самих заводов или ведомств, а потому несли на себе не только архитектурную индивидуальность, но и особую "идентичность" — каждый получал свое собственное имя. Так появились "Дом профработников", "Дом летчиков", "Дом учителей", "Дом табачник" и другие.

Эти здания до сих пор можно узнать по лаконичной геометрии конструктивизма и своеобразной тишине вокруг — как будто стены помнят истории тех, для кого строились.

Одним из таких зданий стал и знаменитый Дом специалистов на проспекте Правды, 7. Он был возведен в 1930-х годах в характерном для Харькова стиле конструктивизма — без декоративных излишеств, но с продуманной функциональностью. Архитектор Леонид Лемиш спроектировал комплекс из четырех корпусов, первый из которых сдали в эксплуатацию к майским праздникам 1934 года, а остальные заселили летом и осенью того же года (по другим данным — в 1936-м). Такие здания строились по специальному постановлению.

В отличие от привычных в те годы коммуналок, в Доме специалистов и в аналогичных домах были предусмотрены отдельные квартиры с ванной, кухней и всеми удобствами. Это было поистине уникальное жилье для своего времени, учитывая, что многие в те годы делили с соседями не только ванную, но и саму комнату. Здесь каждая семья жила отдельно — в полноценной квартире с высоким уровнем комфорта.

Название здания не случайно: в Доме специалистов жили врачи, инженеры, юристы, художники, ученые, актеры, журналисты — люди, от которых зависело развитие науки, культуры и городского хозяйства. Так, в этом доме были квартиры у художника Николая Бурачека, актрисы Валентины Варецкой, режиссера Марка Терещенко, конструктора двигателя танка Т-34 Константина Челпана, математика Дмитрия Синцова, поэта Бориса Чичибабина и многих других.

По воспоминаниям местных жителей, обитатели дома не кичились своими достижениями, не соревновались между собой, а наоборот — дружили семьями, собирались вместе на праздники и жили в духе товарищества.