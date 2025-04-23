Строили для заводской элиты: история дома, который стал одним из символов Харькова

Как изменился один из знаковых домов Харькова за 70 лет

Дом со шпилем — одно из самых узнаваемых зданий Харькова. Он находится в центре города, на площади Конституции, и привлекает внимание своей башней с высоким шпилем и монументальной архитектурой. Это не просто жилой дом, а важная часть истории города и яркий пример стиля сталинского ампира.

Здание построили в 1950–1954 годах по инициативе Харьковского турбогенераторного завода (ХТГЗ, сейчас Турбоатом) для своих сотрудников. Проект разработал архитектор Петр Арешкин, использовав стиль сталинского ампира — сочетание элементов классической архитектуры, ампира, ар-деко и барокко.

Строительство началось на месте разрушенных во время Второй мировой войны малоэтажных домов, в рамках масштабного восстановления центра города. К 1954 году была завершена основная часть здания: семиэтажный жилой корпус с 11-этажной башней, венчаемой шпилем, который и дал дому его неофициальное название.

Строительство Дома со шпилем

Башня отличалась особенно высокими потолками — более четырёх метров — и просторными квартирами, предназначенными для ведущих специалистов и руководства ХТГЗ. Например, здесь жил академик Леонид Шубенко-Шубин — главный конструктор ХТГЗ.

Дом со шпилем строили 4 года

В 1967 году к зданию добавили новое крыло по Армянскому переулку. Оно было построено в более простом стиле, так как в это время уже началась борьба с архитектурными излишествами. В этом крыле разместилось почтовое отделение.

На первом и втором этажах здания со стороны площади Конституции и Московского проспекта с 1950-х годов находился крупнейший в городе книжный магазин "Книжный мир". Он стал настолько популярным, что здание иногда называли его именем. Магазин закрылся в 2010-х годах.

Знаменитый книжный магазин, который находился в Доме со шпилем

Также в доме работали булочная, парикмахерская и телефонный переговорный пункт. Здание всегда было важным общественным и культурным местом.

В 2008 году Дом со шпилем занял шестое место в конкурсе "Семь чудес Харькова". А в 2009 году на площади Архитекторов установили его миниатюрную скульптуру — работу художника Сейфаддина Гурбанова. Благодаря выразительной архитектуре и вечерней подсветке здание часто сравнивают с небоскребами Нью-Йорка.

Декоративные элементы на фасаде дома со шпилем

Внутренний двор здания закрыт от посторонних. Известно, что в 2019 году во дворе дома установили памятник дворнику.

Дом со шпилем после ракетного удара по центру Харькова

2 марта 2022 года Дом со шпилем пострадал во время ракетного удара — взрывной волной выбило окна со стороны площади.