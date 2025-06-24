Хмель без контроля уничтожит сад: как избавиться от этого растения без яда
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
Если заниматься этим в течение сезона, уже в следующем году вы сможете заметить значительное уменьшение растения или его полное отсутствие
Хмель – это многолетнее растение с мощной корневой системой. На первый взгляд оно может казаться привлекательным – идеально подходит для озеленения заборов или беседок, однако со временем эта культура превращается в настоящую угрозу.
В этом материале "Телеграф" рассказывает о проверенных способах, которые помогут справиться с плетучим хмелем.
Если вы хотите решить эту проблему без химических препаратов, существуют эффективные натуральные методы, которые можно реализовать самостоятельно.
1. Полное и регулярное удаление корней
Главная цель – полностью избавиться от подземной части растения. Сначала нужно срезать все наземные побеги, а затем — в сухую погоду перекопать почву на глубину не менее 30-50 см. Следите, чтобы ни одна часть корня не осталась в земле, иначе хмель быстро восстановится. Повторяйте выкапывание с интервалом в 2-3 недели в течение всего сезона.
2. Лишение растения света
Поскольку хмель активно растет при наличии света, один из методов борьбы — изоляция от солнечных лучей.
3. Частая обрезка побегов
Если нет возможности сразу выкопать корни, поможет регулярная обрезка молодых побегов. Это ослабляет растение, истощает его запас питательных веществ и постепенно уничтожает. Особенно эффективно проводить процедуру ранней весной, когда появляются новые побеги.
4. Мульчирование плотным покровом
После того, как земля очищена, можно укрыть участок толстым слоем органической мульчи — например, древесной щепкой, корой, сеном, опилками или картоном. Такой покров не дает растению возможности прорасти снова, а также улучшает качество почвы.
5. Засевание конкурентных культур
Чтобы окончательно подавить хмель, можно взорвать растения, которые будут бороться с ним за пространство и ресурсы. Лучше всего подходят сидераты или быстрорастущие почвопокровные культуры – например, горчица, фацелия, люпин. Они не позволяют остаткам хмеля восстановить рост.
Как видим, успешная борьба с хмелем без применения гербицидов нуждается в системном подходе и терпении. Только постоянный уход и регулярные действия приносят результат.
Ранее "Телеграф" писал, как избавиться от сорняков на огороде и одновременно не навредить будущему урожаю.