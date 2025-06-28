Эти котлеты "прячут" в себе секрет: ваши гости не догадаются, из чего они, но попросят добавки
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От этих котлет с кабачками все будут в восторге
В сезон кабачков можно готовить простые, недорогие и вкусные блюда. Эти овощные котлетки с курицей — отличный вариант для семейного обеда или ужина. Они получаются сочными, ароматными и хорошо сочетаются со сметаной, соусом или просто овощным салатом.
Рецептом поделились на сайте "Господинька".
Ингредиенты:
- Кабачки 2 шт.
- Картофель 2 шт.
- Соль 1 ч.л.
- Морковь 1 шт.
- Лук репчатый 1 шт.
- Куриное филе 250 г
- Укроп, петрушка
- Яйца 2 шт.
- Чеснок 2 зуб.
- Сыр твердый 100 г
- Манная крупа 4-5 ст.л.
- Соль, перец по вкусу
- Масло для жарки
Этапы приготовления:
Кабачки и картофель вместе натираем на терке, добавляем соль, перемешиваем руками и отставляем на несколько минут, затем отжимаем от лишней жидкости.
На терке натираем морковь, лук нарезаем очень мелко.
Куриное филе нарезаем мелкими кубиками. Измельчаем укроп и петрушку.
Добавляем яйца, натираем на терке чеснок и сыр.
Ко всем ингредиентам добавляем манку, соль, перец, перемешиваем. Накрываем крышкой и оставляем на 15 минут.
Формируем котлетки, жарим на сковородке с обеих сторон до золотистого цвета под крышкой.