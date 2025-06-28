Эти котлеты "прячут" в себе секрет: ваши гости не догадаются, из чего они, но попросят добавки

От этих котлет с кабачками все будут в восторге

В сезон кабачков можно готовить простые, недорогие и вкусные блюда. Эти овощные котлетки с курицей — отличный вариант для семейного обеда или ужина. Они получаются сочными, ароматными и хорошо сочетаются со сметаной, соусом или просто овощным салатом.

Рецептом поделились на сайте "Господинька".

Ингредиенты:

Кабачки 2 шт.

Картофель 2 шт.

Соль 1 ч.л.

Морковь 1 шт.

Лук репчатый 1 шт.

Куриное филе 250 г

Укроп, петрушка

Яйца 2 шт.

Чеснок 2 зуб.

Сыр твердый 100 г

Манная крупа 4-5 ст.л.

Соль, перец по вкусу

Масло для жарки

Этапы приготовления:

Кабачки и картофель вместе натираем на терке, добавляем соль, перемешиваем руками и отставляем на несколько минут, затем отжимаем от лишней жидкости.

На терке натираем морковь, лук нарезаем очень мелко.

Куриное филе нарезаем мелкими кубиками. Измельчаем укроп и петрушку.

Котлеты из кабачков и куриного филе. Фото: gospodynka.com.ua

Добавляем яйца, натираем на терке чеснок и сыр.

Ко всем ингредиентам добавляем манку, соль, перец, перемешиваем. Накрываем крышкой и оставляем на 15 минут.

Эти котлеты исчезнут со стола мгновенно Фото: gospodynka.com.ua

Формируем котлетки, жарим на сковородке с обеих сторон до золотистого цвета под крышкой.