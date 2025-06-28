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Эти котлеты "прячут" в себе секрет: ваши гости не догадаются, из чего они, но попросят добавки

Автор
Наталья Граковская
Дата публикации
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Автор
Котлеты из кабачков и курицы
Котлеты из кабачков и курицы. Фото gospodynka.com.ua

От этих котлет с кабачками все будут в восторге

В сезон кабачков можно готовить простые, недорогие и вкусные блюда. Эти овощные котлетки с курицей — отличный вариант для семейного обеда или ужина. Они получаются сочными, ароматными и хорошо сочетаются со сметаной, соусом или просто овощным салатом.

Рецептом поделились на сайте "Господинька".

Ингредиенты:

  • Кабачки 2 шт.
  • Картофель 2 шт.
  • Соль 1 ч.л.
  • Морковь 1 шт.
  • Лук репчатый 1 шт.
  • Куриное филе 250 г
  • Укроп, петрушка
  • Яйца 2 шт.
  • Чеснок 2 зуб.
  • Сыр твердый 100 г
  • Манная крупа 4-5 ст.л.
  • Соль, перец по вкусу
  • Масло для жарки

Этапы приготовления:

Кабачки и картофель вместе натираем на терке, добавляем соль, перемешиваем руками и отставляем на несколько минут, затем отжимаем от лишней жидкости.

На терке натираем морковь, лук нарезаем очень мелко.

Куриное филе нарезаем мелкими кубиками. Измельчаем укроп и петрушку.

Рецепт котлет из кабачков и куриного филе
Котлеты из кабачков и куриного филе. Фото: gospodynka.com.ua

Добавляем яйца, натираем на терке чеснок и сыр.

Ко всем ингредиентам добавляем манку, соль, перец, перемешиваем. Накрываем крышкой и оставляем на 15 минут.

Как приготовить котлеты из кабачков и курицы
Эти котлеты исчезнут со стола мгновенно Фото: gospodynka.com.ua

Формируем котлетки, жарим на сковородке с обеих сторон до золотистого цвета под крышкой.

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#Кабачки #Рецепты #Котлеты