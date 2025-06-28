Ці котлети "ховають" у собі секрет: ваші гості не здогадаються, з чого вони, але попросять добавки

Від цих котлет з кабачками всі будуть у захваті

У сезон кабачків можна готувати прості, недорогі та смачні страви. Ці овочеві котлетки з куркою — чудовий варіант для сімейного обіду або вечері. Вони виходять соковитими, ароматними й добре поєднуються зі сметаною, соусом чи просто овочевим салатом.

Рецептом поділились на сайті "Господинька".

Інгредієнти:

Кабачки 2 шт.

Картопля 2 шт.

Сіль 1 ч.л.

Морква 1 шт.

Цибуля ріпчаста 1 шт.

Куряче філе 250 г

Кріп, петрушка

Яйця 2 шт.

Часник 2 зуб.

Сир твердий 100 г

Манна крупа 4-5 ст.л.

Сіль, перець до смаку

Олія для смаження

Етапи приготування:

Кабачки та картоплю разом натираємо на тертці, додаємо сіль, перемішуємо руками та відставляємо на декілька хвилин, потім віджимаємо від зайвої рідини.

На тертці натираємо моркву, цибулю нарізаємо дуже дрібно.

Куряче філе нарізаємо дрібними кубиками.

Подрібнюємо кріп та петрушку.

Котлети з кабачків та курячого філе. Фото: gospodynka.com.ua

Додаємо яйця, натираємо на тертці часник та твердий сир.

До всіх інгредієнтів додаємо манку, сіль, перець, перемішуємо. Накриваємо кришкою та залишаємо на 15 хвилин.

Зі котлети зникнуть зі столу миттєво Фото: gospodynka.com.ua

Формуємо котлетки, смажимо на сковорідці з обох боків до золотистого кольору під кришкою.