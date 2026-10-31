Не выбрасывайте крышки от сметаны: вот как они могут выручить в быту

Могут пригодиться не только на кухне

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Пластиковые крышки от сметаны, йогурта, сыра и других продуктов обычно сразу отправляются в мусорное ведро. Однако даже такая мелочь может пригодиться в хозяйстве. Вместо того чтобы накапливать ненужные вещи, можно найти им практическое применение.

"Телеграф" расскажет о пяти способах повторно использовать обычные пластиковые крышки, которые помогут при уборке, приготовлении пищи и уходе за растениями.

Как использовать пластиковые крышки в быту

Защитить руки от краски

Во время покраски кистью краска нередко стекает по ручке и пачкает пальцы. Чтобы этого избежать, в пластиковой крышке делают небольшое отверстие и продевают через него ручку кисти. Крышка остается между щетиной и рукой, задерживая капли краски, стекающие вниз.

Защита от краски

Сделать подставку под цветочный горшок

Крышка подходящего размера может заменить поддон для небольшого цветочного горшка. Ее кладут под горшок, чтобы лишняя вода после полива не попадала на подоконник, стол или полку. Главное – убедиться, что крышка достаточно прочная и широкая для горшка.

Подставка под горшок

Использовать как подставку для кухонной ложки

Во время приготовления пищи специальная подставка для ложки не всегда есть под рукой. В таком случае может выручить чистая пластиковая крышка. На нее можно положить кухонную принадлежность, которой перемешивают блюдо, чтобы не оставлять следов соуса или масла на столешнице.

Подставка для ложки

Защитить полку в ванной

На полках в ванной комнате часто скапливаются капли воды и остатки косметических средств. Чтобы избежать пятен, под флаконы с шампунем, гелем для душа или пеной для бритья можно положить пластиковые крышки. Они будут собирать жидкость, стекающую с упаковок, и помогут поддерживать поверхность в чистоте.

На крышку можно положить мыло

Сделать подставку под чашку

Пластиковую крышку можно использовать как простую подставку под чашку или стакан. Если она достаточно широкая и устойчивая, то защитит стол от капель напитка и следов от посуды. При желании ее можно дополнительно украсить или оклеить декоративным материалом.

Самодельная подставка из пластиковой крышки

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