Прощай, гипсокартон: чем заменить его, чтобы стены были прочнее и тише

От перегородок до основания под тяжелую мебель

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Для стен и перегородок вместо гипсокартона можно взять гипсоволокнистые листы (ГВЛ), пазогребневые плиты (ПГП), газобетонные блоки, фанеру или OSB. Обычно их выбирают ради прочности и шумоизоляции. ГВЛ и газобетон создают более прочную основу, на которой проще закрепить тяжёлую мебель или телевизор.

ГВЛ состоит из гипса и волокон целлюлозы, которые укрепляют лист. У гипсокартона гипсовая сердцевина, напротив, заключена в картонную оболочку. Об этом сообщает "Телеграф".

ГВЛ: прочная обшивка вместо гипсокартона

Гипсоволокно подходит для стен и перегородок, а также для устройства сухой стяжки пола. Оно лучше выдерживает механические нагрузки и меньше деформируется. Благодаря плотной структуре к листам можно крепить достаточно тяжёлые предметы, например полки. Для арок и сложных фигурных поверхностей материал подходит плохо: его сильная сторона – жёсткость.

В приведённом сравнении звукоизоляция ГВЛ на 2 дБ лучше, чем у обычного гипсокартона. Показатели зависят от плотности конкретного листа. На защиту от шума влияет и вся конструкция перегородки. Как объясняет "Дім Комфорт", тяжёлая обшивка отражает звук, а мягкий волокнистый материал внутри гасит звуковую волну.

Перегородку из ГВЛ монтируют на профили – так же, как и гипсокартонную. Но из-за более тяжёлой обшивки каркас должен быть жёстким: рекомендуемая толщина профилей – не менее 0,5–0,6 мм. Для влажных помещений выпускают влагостойкие листы.

Пазогребневые плиты и газобетон для перегородок

ПГП подходят для быстрого возведения перегородок. Плиты имеют точную геометрию, легко обрабатываются механически и отличаются хорошей прочностью. Их выпускают полнотелыми и пустотелыми. Пустотелые изделия позволяют снизить нагрузку на основание.

Минимальный индекс изоляции воздушного шума у пустотелых ПГП составляет 45 дБ, у полнотелых – 48 дБ. Стандартная толщина плит – 80 и 100 мм. Выбирая их, учитывают площадь помещения, требования к прочности и защите от шума. Для перегородок в санузле используют влагостойкие ПГП.

Ещё одна альтернатива гипсокартону при строительстве перегородки – газобетонные блоки. Они подойдут тем, кому нужна более прочная стена с лучшей шумоизоляцией и основой для тяжёлой мебели или телевизора.

Фанера и OSB в деревянном строительстве

В эко- и деревянном строительстве гипсокартон заменяют фанерой и OSB. Эти материалы используют, когда для обшивки выбирают древесные плиты.

По нагрузкам у OSB есть преимущество: такие плиты называют более прочными, чем ГВЛ. Но по звукоизоляции они уступают гипсоволокну. Поверхность ГВЛ тоже глаже, поэтому декоративную отделку выполнять проще.

Чем заменить гипсокартон/Инфографика ИИ

Как сообщал "Телеграф", строители и владельцы жилья всё чаще ищут замену гипсокартону: им нужны более прочные и тихие перегородки, которые можно сделать без сложных работ. Однако новые решения не обязательно полностью вытеснят гипсокартон. Его по-прежнему можно использовать как ровное основание для отделки.