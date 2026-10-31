Системы ПВО у резиденции Трампа: почему президент США усиливает свою защиту

Что заставило Трампа усилить свою защиту именно теперь

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У резиденции президента США Дональда Трампа в Мар-а-Лаго появились системы противовоздушной обороны. Есть несколько причин, почему это понадобилось американскому лидеру именно сейчас.

Резиденцию Трампа прикрыли ПВО – что известно

Как рассказывает The Telegraph, две системы Avenger разместили на плавучей барже рядом с имением Трампа во Флориде. Речь идет о зенитных ракетных комплексах AN/TWQ-1, установленных на базе бронемашины Humvee.

Установки ПВО возле имения Трампа во Флориде. Фото: Крис Беккет/ZUMA Press

Кроме того, системы ПВО заметили также в международном аэропорту имени Дональда Трампа, сообщает The War Zone. Аэропорт расположен примерно в пяти километрах от Мар-а-Лаго.

Пусковая установка противовоздушной ракеты Avenger и датчики борьбы с дронами в Мар-а-Лаго. Фото: Крис Беккет/ZUMA

Установки ПВО были развернуты по запросу Секретной службы США около двух недель назад. Такое решение было принято из-за увеличения опасений о безопасности президента США.

Почему Трамп захотел защититься от ударов с воздуха именно сейчас

"Телеграф" попытался разобраться, почему президент США решил развернуть системы ПВО у своего имения именно сейчас. Раскрыть тему помог искусственный интеллект ChatGPT.

Трамп усилил противовоздушную оборону Мар-а-Лаго по нескольким причинам. Секретная служба официально подтвердила повышенный уровень угроз, однако не сообщила о конкретных разведывательных данных или непосредственной угрозе нападения на Мар-а-Лаго. Поэтому оснований утверждать, что Трамп получил конкретное предупреждение об атаке пока нет.

Пять основных причин:

1. Обострение конфликта с Ираном. После американских ударов по стране увеличилось опасений относительно возможных ответных атак, в том числе с применением беспилотников.

2. Рост количества угроз. По словам заместителя директора Секретной службы, в июле количество угроз в адрес людей под ее охраной выросло на 40% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

3. Частые нарушения воздушного пространства. С октября 2025 года более 160 самолетов и дронов нарушили ограничение полетов над районом Палм-Бич. В последний раз самолет перехватили 24 октября 2026 года.

4. Приближающиеся промежуточные выборы в США, которые состоятся 3 ноября. Это период политической напряженности и потенциальных рисков для президента.

5. Опасение атак дронами. Системы Avenger, а также средства обнаружения и подавления беспилотников должны защищать резиденцию от летящих на малой высоте целей.

Однако, как рассказывал "Телеграф", Трампу далеко до главы России Владимира Путина: в радиусе около 55 километров от его резиденции на Валдае построили еще одно кольцо башен противовоздушной обороны. Теперь вокруг объекта насчитывается около 50 позиций ПВО.