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Озеро, которого ждали десять лет: Львов получит новую зону отдыха до конца года

Автор
Галина Михайлова
Дата публикации
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Автор
Так должно выглядеть озеро после реконструкции Новость обновлена 25 июня 2025, 11:52
Так должно выглядеть озеро после реконструкции

Озеро на Панча должны доделать до конца года, обещают в горсовете

Во Львове мало зон для отдыха у воды. Одна из таких рекреационных зон могла бы уже не один год радовать горожан. Реконструкция территории вокруг озера на улице Панча даже выигрывала финансирование в Общественном бюджете, и проект остался на бумаге.

24 июня горсовет сообщил, что озеро на улице Панча и прилегающую территорию наконец-то доделают. Проект, который "замораживали" из-за полномасштабного вторжения, будут завершать за счет инвестора. Это компания застройщик "Континент".

"В этом году планируем выполнить такой объем работ, чтобы озеро на улице Панча было полностью упорядочено с инженерной точки зрения и территория вокруг приобрела хороший ухоженный вид и радовала общину этого микрорайона", — говорит заместитель городского головы Львова по градостроительству Любомир Зубач.

На озере Панча уже велись строительные работы
На озере Панча уже велись строительные работы

Что известно об озере на Панча

Озеро на улице Панча — искусственно созданный водоем, возникший в середине прошлого века. Оно было частью мелиоративной системы под будущую застройку. Когда окрестности канализировали, естественный сток исчез, озеро зависело от дождей, грунтовых вод и естественным образом обмелело.

Озеро на Панча обмелело
Вместо рекреационной зоны – сухое дно

Обещания и факты: почему озеро до сих пор не привели в порядок

Привести озеро в порядок просили десятки лет. О выделении средств просили еще в 2016 году, даже проводили фестиваль о спасении озера. Жители несколько раз инициировали участие в Общественном бюджете, в конце концов проект победил в 2019 году. Автор инициативы – львовянка Наталья Процак. Смета составляла 3 миллиона гривен. Но этого оказалось маловато — стоимость выросла почти в 10 раз. Стоимость по проекту "Института пространственного развития" достигла почти 29 млн грн.

Озеро на Панча – подготовка к реконструкции
Озеро на Панча – подготовка к реконструкции

Чистить озеро начали еще в 2019 и затормозил проект. Работы стартовали в 2020, но ковид, а впоследствии и война забирали ресурсы. Объект законсервировали в 2023 году, чтобы не разрушить то, что уже сделано. Однако состояние проекта превратило озеро в огромную заброшенную стройплощадку.

"Четыре года как уничтожили озеро, то, которое было, на котором были дикие утки, и сейчас стоит полуразвалившаяся строительная площадка с пересохшими мембранами и трубами, с очень опасными металлическими штырями, торчащими из земли (а там ходит куча детей и никого из чиновников это не беспокоит), так и не завершили Что есть — так это разрушенный асфальт и тротуары вокруг озера", – писала в 2024 году народная депутат София Федина. Часть жителей опасались, что затягивание реконструкции нужно, чтобы передать землю застройщикам.

Что там сейчас и что будет по проекту

По плану два водоема должны быть на разных уровнях, водопад под мостиком, несколько зон отдыха с лежаками, уличными креслами, особой детской площадкой в стиле подводного мира. "Здесь должна быть красивая, зеленая территория, с водоемом, с укрепленными берегами и мостиком, уличной мебелью, освещением и красивыми зелеными насаждениями", – рассказала Светлана Бордиян, заместитель директора департамента природных ресурсов.

Как будет выглядеть озеро на Панча по проекту
Как будет выглядеть озеро на Панча по проекту
Как будет выглядеть территория у озера Панча по проекту
Как будет выглядеть территория у озера Панча по проекту

Пока вода из трубопроводов выкачана и законсервированы трубопроводы, фильтрационные колонны, дренажные шахты. Большой водоем закрыт геотекстилем. Заполнить озера водой пока нельзя — на 2024 год не были завершены работы на дне водоема. Однако возобновление работ важно. "Это не только объект рекреационного значения, но и объект критической инфраструктуры. Если не дай Бог пожары массовые или отравления водопровода — это резервный источник воды", — уверен глава ОО "Удобный город" Юрий Тер-Арутюнян.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что озеро Корса в Брюховичах вернули в собственность общины. Более 10 лет по этому поводу шли судебные дела, между тем частный застройщик вокруг строил комплекс отдыха.

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