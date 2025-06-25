Озеро, которого ждали десять лет: Львов получит новую зону отдыха до конца года

Озеро на Панча должны доделать до конца года, обещают в горсовете

Во Львове мало зон для отдыха у воды. Одна из таких рекреационных зон могла бы уже не один год радовать горожан. Реконструкция территории вокруг озера на улице Панча даже выигрывала финансирование в Общественном бюджете, и проект остался на бумаге.

24 июня горсовет сообщил, что озеро на улице Панча и прилегающую территорию наконец-то доделают. Проект, который "замораживали" из-за полномасштабного вторжения, будут завершать за счет инвестора. Это компания застройщик "Континент".

"В этом году планируем выполнить такой объем работ, чтобы озеро на улице Панча было полностью упорядочено с инженерной точки зрения и территория вокруг приобрела хороший ухоженный вид и радовала общину этого микрорайона", — говорит заместитель городского головы Львова по градостроительству Любомир Зубач.

На озере Панча уже велись строительные работы

Что известно об озере на Панча

Озеро на улице Панча — искусственно созданный водоем, возникший в середине прошлого века. Оно было частью мелиоративной системы под будущую застройку. Когда окрестности канализировали, естественный сток исчез, озеро зависело от дождей, грунтовых вод и естественным образом обмелело.

Вместо рекреационной зоны – сухое дно

Обещания и факты: почему озеро до сих пор не привели в порядок

Привести озеро в порядок просили десятки лет. О выделении средств просили еще в 2016 году, даже проводили фестиваль о спасении озера. Жители несколько раз инициировали участие в Общественном бюджете, в конце концов проект победил в 2019 году. Автор инициативы – львовянка Наталья Процак. Смета составляла 3 миллиона гривен. Но этого оказалось маловато — стоимость выросла почти в 10 раз. Стоимость по проекту "Института пространственного развития" достигла почти 29 млн грн.

Озеро на Панча – подготовка к реконструкции

Чистить озеро начали еще в 2019 и затормозил проект. Работы стартовали в 2020, но ковид, а впоследствии и война забирали ресурсы. Объект законсервировали в 2023 году, чтобы не разрушить то, что уже сделано. Однако состояние проекта превратило озеро в огромную заброшенную стройплощадку.

"Четыре года как уничтожили озеро, то, которое было, на котором были дикие утки, и сейчас стоит полуразвалившаяся строительная площадка с пересохшими мембранами и трубами, с очень опасными металлическими штырями, торчащими из земли (а там ходит куча детей и никого из чиновников это не беспокоит), так и не завершили Что есть — так это разрушенный асфальт и тротуары вокруг озера", – писала в 2024 году народная депутат София Федина. Часть жителей опасались, что затягивание реконструкции нужно, чтобы передать землю застройщикам.

Что там сейчас и что будет по проекту

По плану два водоема должны быть на разных уровнях, водопад под мостиком, несколько зон отдыха с лежаками, уличными креслами, особой детской площадкой в стиле подводного мира. "Здесь должна быть красивая, зеленая территория, с водоемом, с укрепленными берегами и мостиком, уличной мебелью, освещением и красивыми зелеными насаждениями", – рассказала Светлана Бордиян, заместитель директора департамента природных ресурсов.

Как будет выглядеть озеро на Панча по проекту

Как будет выглядеть территория у озера Панча по проекту

Пока вода из трубопроводов выкачана и законсервированы трубопроводы, фильтрационные колонны, дренажные шахты. Большой водоем закрыт геотекстилем. Заполнить озера водой пока нельзя — на 2024 год не были завершены работы на дне водоема. Однако возобновление работ важно. "Это не только объект рекреационного значения, но и объект критической инфраструктуры. Если не дай Бог пожары массовые или отравления водопровода — это резервный источник воды", — уверен глава ОО "Удобный город" Юрий Тер-Арутюнян.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что озеро Корса в Брюховичах вернули в собственность общины. Более 10 лет по этому поводу шли судебные дела, между тем частный застройщик вокруг строил комплекс отдыха.