Мальдивы есть в центре Украины: вход на уникальные голубые озера стоит всего 50 грн (фото, видео)

Об этом месте знают далеко не все

Возле Светловодска в Кировоградской области расположено уникальное озеро с голубой водой, которое называют украинскими Мальдивами. Это место привлекает туристов песчаными пляжами и необычным цветом воды, но о нем знают далеко не все.

На месте нынешнего озера в 50-е годы работал песчаный карьер, а затем после его закрытия карьер заполнился водой. "Телеграф" рассказывает, как добраться до озера и какая здесь есть инфраструктура.

Почему вода такая голубая

Голубые озера

Необычный цвет воды озеро получило благодаря находящимся у берегов залежам голубой глины. Этот природный материал придает воде особый бирюзовый оттенок, напоминающий тропические курорты.

Голубая глина обладает полезными свойствами для кожи, но пользоваться ею нужно осторожно – из-за содержания радона.

Отдых и развлечения

Отдых на голубых озерах

На песчаных берегах озера обустроена зона отдыха с пляжами, столиками, мангалами, волейбольной площадкой и детскими аттракционами. У озера работают водные развлечения, можно арендовать мангалы.

Глубина водоема составляет 10-15 метров. Озеро окружено сосновым лесом. За вход с человека берут 50 грн. Арендатор озера построил уличные туалеты, скамейки со столиками и поставил киоск, где можно приобрести напитки и мороженое. На других из четырех озер вход бесплатный, однако посетители пишут, что в некоторых местах довольно грязно.

Прайс Голубое озеро

Природа и рыбалка

Какие развлечения на озерах

На озере обитают разные виды водоплавающих птиц — цапли, дикие гуси и утки. Водоем богат рыбой: здесь водятся караси, окуни и плотва. Иногда можно поймать щуку или леща.

Для любителей рыбалки на озере есть специально отведенные зоны. Часть берега поросла камышом – здесь нерестится рыба.

Видео о Голубых озерах

Как добраться

Озеро находится недалеко от Светловодска и Кременчуга. Попасть к озеру можно, свернув с дороги Светловодск — Павловка. От Кременчуга до озера около 30 км.

Как добраться до Голубых озер

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