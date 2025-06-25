На прилавках уже есть, но покупать не надо: дыня в июне может быть вредной

Рассказываем, в какое время созревают бахчевые культуры

Лето в Украине традиционно ассоциируется с разнообразием свежих фруктов и ягод, насыщающих организм полезными витаминами и микроэлементами. Однако спешить с любимыми дынями в июне не стоит.

"Телеграф" расскажет почему так. Мы также поделимся лайфхаком, как выбрать спелую дыню.

Почему дыни в июне опасны

В июне дыни еще не достигают полной спелости и остаются зелеными внутри, невзирая на привлекательный внешний вид. Кроме того, ранние дыни часто выращиваются с использованием химических стимуляторов роста и нитратов, которые накапливаются в незрелых плодах в опасных концентрациях.

Август – идеальное время для бахчевых

Лучший период для потребления дыни и арбузов в Украине наступает в августе. Именно в это время бахчевые культуры достигают природной спелости, накапливая максимум полезных веществ и минимум вредных соединений.

В августе дыни становятся:

Сладкие и ароматные.

Безопасны для здоровья.

Богатыми витаминами А, С и группой В.

Источником фолиевой кислоты и калия.

Как выбрать спелую дыню в августе

Опытные садоводы и торговцы советуют обращать внимание на несколько вещей. "Телеграф" создал инфографику. Вы можете ознакомиться с ней ниже.

Как выбрать спелую дыню. Инфографика "Тґелеграфа"

Ранее "Телеграф" писал, почему не стоит покупать грибы из рук.