На прилавках уже есть, но покупать не надо: дыня в июне может быть вредной
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Рассказываем, в какое время созревают бахчевые культуры
Лето в Украине традиционно ассоциируется с разнообразием свежих фруктов и ягод, насыщающих организм полезными витаминами и микроэлементами. Однако спешить с любимыми дынями в июне не стоит.
"Телеграф" расскажет почему так. Мы также поделимся лайфхаком, как выбрать спелую дыню.
Почему дыни в июне опасны
В июне дыни еще не достигают полной спелости и остаются зелеными внутри, невзирая на привлекательный внешний вид. Кроме того, ранние дыни часто выращиваются с использованием химических стимуляторов роста и нитратов, которые накапливаются в незрелых плодах в опасных концентрациях.
Август – идеальное время для бахчевых
Лучший период для потребления дыни и арбузов в Украине наступает в августе. Именно в это время бахчевые культуры достигают природной спелости, накапливая максимум полезных веществ и минимум вредных соединений.
В августе дыни становятся:
- Сладкие и ароматные.
- Безопасны для здоровья.
- Богатыми витаминами А, С и группой В.
- Источником фолиевой кислоты и калия.
Как выбрать спелую дыню в августе
Опытные садоводы и торговцы советуют обращать внимание на несколько вещей. "Телеграф" создал инфографику. Вы можете ознакомиться с ней ниже.
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