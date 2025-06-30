Не купуйте ранні абрикоси. Яку загрозу несе популярний літній фрукт

Їсти багато абрикос небезпечно

В Україні вже кілька тижнів на ринках та в супермаркетах продають ранні абрикоси, які можуть становити загрозу. Адже вони містять амигдалин, який може викликати отруєння.

"Телеграф" розповість, чи безпечно в перші дні липня купувати абрикоси та як їх правильно обирати. Зауважимо, що фрукти та ягоди з ознаками хвороб чи непривабливим виглядом краще не купувати.

Чи безпечні абрикоси

Зазвичай абрикоси досить безпечні фрукти, однак не слід забувати, що в їхньому складі є амигдалин, відомий як вітамін В17. У помірних дозах він корисний та не шкодить організму, однак за надмірного споживання — викликає отруєння. Найбільша концентрація цього елементу спостерігається у плодах з великими кісточками.

Саме тому вживати абрикоси слід зважено та помірно, адже чим більше їх з'їсти, тим виший ризик отруєння. До того ж не слід забувати про надлишок нітратів та інших хімікатів, які потрапляють до плодів.

Небезпечні абрикоси

Купувати рані абрикоси небезпечно, адже вони зазвичай мають найвищу концентрацію хімічних сполук, якими їх удобрюють та оброблять. Давати такі ягоди дітям чи вагітним не слід.

Коли краще купувати абрикоси

Зазвичай більшість сортів абрикос починають дозрівати з липня по серпень, саме в цей період вони вважаються найбезпечнішими. Однак не слід забувати про ранні сорти, які можуть плодоносити вже у травні-червні. До того ж абрикоси, які дозрівають пізніше, мають медовий смак та м'яку структуру на відміну від ранніх.

Зауважимо, що куплені на ринку чи в супермаркеті абрикоси обов'язково слід добре мити проточною водою. Це не тільки очистить їх від бруду, але й допоможе знизити концентрацію хімікатів, яка найвища саме у шкірці. Також купувати підгнивші, у плямах чи в'ялі абрикоси небезпечно, вони можуть бути не тільки заражені пліснявою чи іншими шкідниками, а й містити специфічні токсини.

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