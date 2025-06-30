Минобороны выделило 170 млн грн на "Пакет раненого": кто их получит и что туда входит

О запуске программы в своем блоге сообщил ветеран, общественный деятель и глава Общественного антикоррупционного совета при Минобороны Юрий Гудыменко, отметив, что инициатива долго откладывалась из-за отсутствия финансирования.

"Пакет раненого" предусматривает индивидуальные наборы для каждого военного, прибывающего в стабилизационный пункт или госпиталь. В пакетах будет адаптивная одежда и средства личной гигиены. Их содержимое будут формировать с учетом состояния раненого, его потребностей и сезона — комплекты будут отличаться для холодного и теплого времени года.

Закупки для программы уже начались. Сумма первых торгов составила около 170 млн грн. Поставка пакетов в четыре объединенных центра обеспечения запланирована на второе полугодие 2025 года.

Инициаторами программы стали министр по делам ветеранов Наталья Калмыкова и Юрий Гудыменко. Калмыкова до своего назначения в 2024 году возглавляла Украинский ветеранский фонд, а Гудыменко с января 2025 года занимается мониторингом прозрачности оборонных закупок и борьбой с коррупцией в сфере обороны.