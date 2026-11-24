День памяти двух святых приходится на Рождественский пост

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Во вторник, 24 ноября, по новому церковному календарю чтят великомученицу Екатерину Александрийскую и великомученика Меркурия. В народе в этот день девушки гадали на замужество, а дома по обычаю откладывали шитье и тяжелую работу.

Екатерина жила в Александрии и открыто исповедовала христианство во время гонений. Она не отреклась от веры, за что ее казнили. В народной традиции Екатерину считали покровительницей брака и молились ей о счастливой супружеской жизни.

Меркурий служил в римском войске. Согласно церковному преданию, он отказался приносить жертвы языческим богам. За исповедание христианской веры воина казнили.

Зачем на Екатерину ставили в воду вишневую веточку

Один из известных народных обычаев этого дня – срезать вишневую веточку и поставить ее в воду. Так поступали незамужние девушки. Если веточка расцветала до Рождества, это считали знаком того, что в следующем году девушка выйдет замуж.

Если вишневая веточка расцветала до Рождества, девушки считали это знаком скорого замужества Источник: Сгенерировано ИИ ("Телеграф")

Еще один девичий обычай называли закликанием судьбы. Вечером девушки варили кашу, выносили горшок к воротам и звали судьбу на ужин. Обряд связывали с надеждой на счастливое замужество.

От чего воздерживались в праздничный день

На Екатерину по народному обычаю откладывали и вышивание. День памяти святых верующие могут провести в молитве, пойти на богослужение или помочь тем, кто в этом нуждается.

Те, кто соблюдает Рождественский пост, не едят мясо, молочные продукты и яйца. Пост также предполагает воздержание от развлечений и внимательное отношение к другим.

Что погода на Екатерину предвещала на зиму

Ясную погоду считали приметой морозной зимы. Во время оттепели присматривались к водоемам: если на Екатерину вода еще не замерзла, по народной примете, к Рождеству она должна была покрыться льдом.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что по старому стилю День святой Екатерины приходился на декабрь. Теперь праздник отмечается 24 ноября.