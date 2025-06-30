Міноборони виділило 170 млн грн на "Пакунок пораненого": хто їх отримає і що туди входить

Про запуск програми у своєму блозі повідомив ветеран, громадський діяч та голова Громадської антикорупційної ради при Міноборони Юрій Гудименко, зазначивши, що ініціатива довго відкладалася через брак фінансування.

"Пакунок пораненого" передбачає індивідуальні набори для кожного військового, який прибуває до стабілізаційного пункту або шпиталю. У пакунках буде адаптивний одяг та засоби особистої гігієни. Їхній вміст формуватимуть з урахуванням стану пораненого, його потреб та сезону — комплекти відрізнятимуться для холодної й теплої пори року.

Закупівлі для програми вже розпочалися. Сума перших торгів склала близько 170 млн грн. Постачання пакунків до чотирьох об’єднаних центрів забезпечення заплановане на друге півріччя 2025 року.

Ініціаторами програми стали міністерка у справах ветеранів Наталя Калмикова та Юрій Гудименко. Калмикова до свого призначення у 2024 році очолювала Український ветеранський фонд, а Гудименко з січня 2025 року займається моніторингом прозорості оборонних закупівель та боротьбою з корупцією у сфері оборони.