Эти пенсионеры могут остаться без выплат, если не придут в отделение Ощада

Для большинства карта продолжится автоматически, но есть исключения

Ощадбанк рассказал, продлевается ли автоматически действие пенсионной карты после того, как срок ее действия истек. Этот вопрос актуален для многих, ведь значительная часть украинских пенсионеров получают пенсию именно на карты Ощада.

Украинка спросила на Facebook-странице Ощадбанка, продлится ли автоматически действие пенсионной карты, срок действия которой истекает 30.06.25. Ответ ей дал сотрудник головного офиса банка.

Он пояснил, что на время действия военного положения Ощадбанк продлил срок действия платежных карт до 31 декабря 2025 года. Продолжение происходит в автоматическом режиме. Однако это касается не всех карточек.

Срок действия каких карт не продлевается автоматически

Сотрудник Ощада назвал два случая, когда на пенсионные банковские карты не распространяется автоматическое продление срока действия. Не продлевается срок действия карточек, если они истекли до 02.02.2022 года.

"Также, карточки, где остаток средств равен 0 грн и не было никакой операции за последние 6 месяцев и карты по которым в течение января — февраля 2025 года осуществлена хотя бы одна операция с выполнением карты в кассе банка, банкомате, терминале, торговой сети — любого украинского банка. Для перевыпуска карты нужно обратиться в любое отделение банка", — сказано в сообщении.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что Украине появилась новая мошенническая схема для пенсионеров. Благодаря ей воры списывают все деньги с карты Ощадбанка.