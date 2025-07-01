Клиенты Ощада жалуются на невозможность перевести деньги без смс: есть ли выход

У некоторых клиентов уже заканчивается терпение

Клиенты Ощадбанка неоднократно сталкивались с проблемами при осуществлении переводов средств. И у многих возникает вопрос: что делать, когда не приходят сообщения, чтобы подтвердить перевод.

Под одним из постов в Facebook банк ответил, как выйти из ситуации, когда перевод денег нельзя сделать, потому что не приходят сообщения с кодом. Заметим, что, учитывая количество жалоб в сети, клиенты довольно часто сталкиваются с этим.

"Уважаемые работники банка, когда будут поступать одноразовые sms код для перевода, с пополнения счета уже 6 суток прошло. Никаких четких ответов нет, то какой-то сбой в Водафон и Киевстар, его уже нет. Стрелки друг на друга бросаете", — пишет один из клиентов Ощада.

В ответ банк отметил, что если наблюдается временная проблема по поступлению кодов подтверждений операции, то следует подождать решения проблемы.

"Сейчас проблемы с доставкой смс сообщений были решены. Рекомендуем осуществить платежи повторно, если есть такая необходимость", — написал представитель банка.

Однако уже через несколько часов клиент снова пожаловался, что сообщения так и не приходят, тогда же банк отметил, что проблема с этим до сих пор есть, ее решают. К слову, Ощад подчеркнул, что в большинстве своем это связано с мобильными операторами и проблемы возникают у них.

Подводя итог, можно сказать, что Ощадбанк советует клиентам, которые не могут осуществить перевод из-за того, что не приходят сообщения с кодом подтверждения, подождать. Можно также попытаться перезагрузить мобильный телефон.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что Ощадбанк обвинили в нечестности — клиент заявил, что получил сообщение о подключении услуги "оплата частями", которое не соответствовало действительности. В финучреждении ответили.