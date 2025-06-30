Укр

Подключить услугу не так-то просто. Украинец пожаловался на хитрость Ощадбанка

Автор
Елена Руденко
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Автор
Муж возмущен сервисом Ощада
Муж возмущен сервисом Ощада. Фото Коллаж "Телеграф"

Украинские банки часто получают критику от своих клиентов

Ощадбанк обвинили в нечестности — клиент заявил, что получил уведомление о подключении услуги "оплата частями", которое не соответствовало действительности. В финучреждении ответили.

Клиент Ощадбанка опубликовал свою претензию на Facebook-странице финучреждения. Мужчина пишет, что получил уведомление о подключении услуги "оплата по частям" через приложение, без визита в банк.

"Оформил, через 5 минут звонят из банка: Вы оформили услугу оплата по частям? Говорю: Да, все верно. Банк: тогда надо паспорт, и идентификационный код, и идите в ближайшее отделение. Вот как это понять адекватным людям? … Ну не посмешище", — возмущается украинец.

Мужчина не стал идти в отделение банка и оформлять услугу. По его словам, он воспользовался предложением оформить "оплату частями" от другого банка. Там он сделал это через пять минут в приложении, без необходимости идти в отделение.

Что ответили в Ощадбанке

В ответ на претензии клиента представитель Ощадбанка ответил, что сообщение об оформлении "оплаты частями", которое он получил, было "информативное и является лишь предложением банка по оформлению кредитной карты". Однако оформить ее действительно можно только в отделении.

"На данный момент ее (кредитную карточку, — ред.) действительно можно оформить в отделении банка с документами. Также не можем не согласиться, что услуги в разных банках, да и сервис в целом может отличаться, ведь это разные банковские учреждения, разные предложения, механизмы сотрудничества. Если в будущем для вас наше предложение будет еще актуально — мы вас ждем в гости", — сказано в ответе банка.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что украинец обвинил ПриватБанк в безразличии к нуждам украинских военных. Банк отказался снять лимит на получение переводов в критической ситуации — речь шла о срочном сборе средств на авто для ВСУ.

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#Финансы #Банк #Ощадбанк #Клиент