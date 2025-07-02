Ці пенсіонери можуть лишитися без виплат, якщо не прийдуть у відділення Ощаду

Для більшості картка продовжиться автоматично, але є виключення

Ощадбанк розповів, чи продовжується автоматично дія пенсійної картки після того, як термін її дії сплив. Це питання актуальне для багатьох, адже значна частина українських пенсіонерів отримують пенсію саме на картки Ощаду.

Українка запитала на Facebook-сторінці Ощадбанку, чи продовжиться автоматично дія пенсійної картки, термін дії якої закінчується 30.06.25. Відповідь їй дав співробітник головного офісу банку.

Він пояснив, що на час дії воєнного стану Ощадбанк продовжив термін дії платіжних карток до 31 грудня 2025 року. Продовження відбувається в автоматичному режимі. Проте це стосується не всіх карток.

Термін дії яких карток не продовжується автоматично

Співробітник Ощаду назвав два випадки, коли на пенсійні банківські картки не розповсюджується автоматичне продовження терміну дії. Не продовжується термін дії карток, якщо вони закінчилися до 02.02.2022 року.

"Також, картки де залишок коштів дорівнює 0 грн та не було жодної операції за останні 6 місяців та картки за якими протягом січня — лютого 2025 року здійснено хоча б одну операцію з виконанням картки в касі банку, банкоматі, терміналі, торговій мережі — будь-якого українського банку. Для перевипуску карту потрібно звернутися у будь яке відділення банку", — йдеться у повідомленні.

Раніше "Телеграф" розповідав, що Україні з'явилась нова шахрайська схема для пенсіонерів. Завдяки їй злодії списують усі гроші з карти Ощадбанк.