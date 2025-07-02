Кабачки зашкодять вам, якщо ви не знаєте цього: чим вони небезпечні

Кабачки можуть бути смачними, корисними й безпечними

Кабачки давно завоювали любов українців — їх смажать, можуть тушкувати, запікають, додають у рагу, салати та навіть готують з них ніжні десерти. Сотні рецептів, десятки кулінарних варіацій — здається, цей овоч здатен підкорити будь-який смак. Але чи знали ви, що кабачки можуть бути… небезпечними для здоров’я?

"Телеграф" розповість, чому так. Як вибрати нормальний овоч.

Чому кабачки шкідливі

Річ у тім, що деякі екземпляри кабачків, як і гарбузів, патисонів, огірків чи навіть динь, можуть містити токсичну речовину під назвою кукурбітацин. Це природна сполука, яка в нормі не має бути присутньою у великих кількостях у культурних овочах, але іноді її рівень може значно зростати через неправильне зберігання, надмірне дозрівання плодів або перезапилення з дикими сортами.

Що відомо про кабачки

Найпростіше — орієнтуватися на смак. Якщо сирий кабачок (або інший плід родини гарбузових) має гіркий або різко неприємний присмак, вживати його в їжу категорично не можна. Навіть термічна обробка не нейтралізує кукурбітацин — токсин зберігається у приготованій страві.

Що робити, аби уникнути небезпеки

Завжди куштуйте маленький шматочок сирого овочу (кінчик чи м’якоть біля шкірки) перед приготуванням — жодної гіркоти бути не повинно .

. Не вживайте овочі, якщо маєте сумніви щодо їх походження або свіжості.

Уникайте перезрілих та дуже великих плодів, особливо з домашніх городів.

Не зберігайте кабачки довго після збору — з часом ризик накопичення токсину зростає.

Кабачки

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