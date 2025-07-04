Укр

Не покупайте майонез, пока не узнаете это. Какой лучше не есть

Автор
Елена Руденко
Дата публикации
Читати українською
Автор
Украинцы очень любят этот соус Новость обновлена 04 июля 2025, 14:33
Украинцы очень любят этот соус. Фото Freepik

Его используют для салатов и намазывают на хлеб

Майонез очень популярный соус в Украине, его едят практически в каждом доме. Но важно правильно выбирать его, так как некоторые виды могут быть вредными.

"Телеграф" рассказывает, на что ориентироваться при выборе майонеза. Майонез — не лучший выбор с точки зрения здорового питания. В первую очередь из-за высокой калорийности и содержания жира. Также майонез, что продается в магазинах, часто содержит консерванты и различные добавки. Он бывает обычным или с пониженным содержанием растительного масла.

Низкокалорийный майонез – преимущества и недостатки

Низкокалорийный майонез — это майонез с пониженным содержанием жиров и калорий по сравнению с традиционным. В нем меньше жира — 15-30% вместо 60-0 г). Обычно его производят с использованием меньшего количества растительного масла.

Салат с майонезом
В Украине любят "майонезные" салаты

Но есть и противоположная сторона — обычно в "легком" майонезе больше загустителей для достижения консистенции. Также в нем больше стабилизаторов для предотвращения расслоения и иногда сахара, чтобы вкус был насыщеннее. В большинстве случаев состав такого майонеза менее натуральный по сравнению с классическим.

Как выбрать качественный майонез

Избегайте дешевого майонеза с сомнительным составом. Он должен быть однородной консистенции. Белый, желтоватый цвет. Запах – приятный, без кислинки.

Учите этикетку — состав должен быть простым: масло, яйца, уксус/лимонный сок, горчица, соль. Однако в большинстве образцов для продления срока годности присутствуют консерванты. Старайтесь выбирать такой, где их меньше.

Лучше всего ориентироваться на продукцию проверенных производителей с простым составом и коротким сроком годности. Проверяйте дату изготовления – чем свежее, тем лучше.

Раньше мы рассказывали, как приготовить домашний майонез за две минуты и без сырых яиц. Также мы писали, чем можно заменить майонез – более полезные заменители можно найти в любом супермаркете.

Теги:
#Продукты #Майонез #Качество