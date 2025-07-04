Не покупайте майонез, пока не узнаете это. Какой лучше не есть

Его используют для салатов и намазывают на хлеб

Майонез очень популярный соус в Украине, его едят практически в каждом доме. Но важно правильно выбирать его, так как некоторые виды могут быть вредными.

"Телеграф" рассказывает, на что ориентироваться при выборе майонеза. Майонез — не лучший выбор с точки зрения здорового питания. В первую очередь из-за высокой калорийности и содержания жира. Также майонез, что продается в магазинах, часто содержит консерванты и различные добавки. Он бывает обычным или с пониженным содержанием растительного масла.

Низкокалорийный майонез – преимущества и недостатки

Низкокалорийный майонез — это майонез с пониженным содержанием жиров и калорий по сравнению с традиционным. В нем меньше жира — 15-30% вместо 60-0 г). Обычно его производят с использованием меньшего количества растительного масла.

В Украине любят "майонезные" салаты

Но есть и противоположная сторона — обычно в "легком" майонезе больше загустителей для достижения консистенции. Также в нем больше стабилизаторов для предотвращения расслоения и иногда сахара, чтобы вкус был насыщеннее. В большинстве случаев состав такого майонеза менее натуральный по сравнению с классическим.

Как выбрать качественный майонез

Избегайте дешевого майонеза с сомнительным составом. Он должен быть однородной консистенции. Белый, желтоватый цвет. Запах – приятный, без кислинки.

Учите этикетку — состав должен быть простым: масло, яйца, уксус/лимонный сок, горчица, соль. Однако в большинстве образцов для продления срока годности присутствуют консерванты. Старайтесь выбирать такой, где их меньше.

Лучше всего ориентироваться на продукцию проверенных производителей с простым составом и коротким сроком годности. Проверяйте дату изготовления – чем свежее, тем лучше.

Раньше мы рассказывали, как приготовить домашний майонез за две минуты и без сырых яиц. Также мы писали, чем можно заменить майонез – более полезные заменители можно найти в любом супермаркете.