Латте отдельно, стаканчик отдельно: украинцев возмутили драконовские цены отдыха на Свитязе (фото)

Отдыхающий показал чек на Свитязе и вызвал бурную дискуссию

Свитязь — популярное место отдыха среди украинцев с чистыми озерами и красивой природой. В последние годы туризм там только развивается, однако и цены стремительно летят вверх, учитывая спрос среди отдыхающих.

"Телеграф" расскажет о ситуации на отдыхе на Свитязе, которая вызвала бурную дискуссию в соцсетях.

Один из пользователей опубликовал в Facebook пост, в котором рассказал о своем отдыхе на Свитязе, показал цены на аренду жилья и стаканчик латте в местном заведении. Эта публикация возмутила украинцев, однако не все так однозначно.

Так, на одном из фото пользователь показал свой чек за латте, где посчитана отдельно стоимость самого напитка — 90 грн, и отдельно цена стаканчика — 5 грн. В сумме вышло 95 гривен.

Чек за латте на Свитязе

Тот факт, что латте уже считают отдельно от стаканчика взбудоражил украинцев в комментариях:

Пользователи возмущены ценами на латте на Свитязе

Также пользователь показал скриншот якобы с сайта для бронирования домиков для отдыха на Свитязе. Там указано, что аренда жилища на 4 спальни с 5 кроватями на одни сутки обойдется в 48 300 гривен.

Цена аренды домика на Свитязе

Такая цена вызвала возмущение и недоверие у пользователей, а те, кто недавно отдыхал именно в этом месте отмечают, что на сайте вероятно ошибка, и аренда стоит 2000 — 4500 гривен за сутки. Также многие пользователи заявили, что за эти деньги можно неделю отдыхать на море в Турции или где-нибудь в Европе.

Пользователи возмущены ценами на аренду жилья на Свитязе

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