Сало может подвести: 3 признака, как не купить несвежий кусок на базаре

Сало должно быть мягким, свежим и без желтизны. Рассказываем, как отличить хороший кусок от испорченного

Один из любимых и символических продуктов для украинцев – сало. Выбрать качественный и свежий кусок не сложно, стоит знать несколько правил.

Качество сала можно определить по цвету, запаху, состоянию кожуры. Однако есть и секреты, которые позволят выбрать не только свежее, а вкуснейшее сало у продавца или на рынке, или в магазине.

Как выбрать свежее сало

Цвет сала

Свежее сало белое или слегка розовое. Если оно желтое – такого следует избегать. Если в сале есть мясные прожилки, они должны быть розовыми. Серые – признак того, что оно долго лежит.

Запах сала

Не бойтесь понюхать сало. Оно не должно иметь неприятного запаха.

Кожица сала

Грязная шкурка со щетиной — сразу "стоп" при покупке сала. Шкура должна быть чистой, светлой и без пятен. Если она очень темная или грубая — сало могли обработать.

Как выбрать качественное сало

Какое сало вкуснейшее

Лучшая толщина для куска сала – от 3 до 6 сантиметров. Важно, для чего нужно сало. Нежное, которое будет вкусным и сырым, и соленым, и тушеным — сало с боков или спины. Если для запекания или копчения нужно более жесткое сало, лучше брать куски из щеки и шеи.

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