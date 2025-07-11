С Днем Ольги 2025! Красивые открытки и душевные стихи к именинам 11 июля

Отправьте сегодня Ольге яркую картинку и стих ко Дню ангела

Носительницы имени Ольга празднуют свой День ангела 11 июля по новоюлианскому церковному календарю. По старому стилю — 24 июля.

Имя Ольга известно в христианском мире благодаря киевской княгине, которая была причислена к лику святых в православной и в католической церквах. Жена князя Игоря из династии Рюриковичей, Ольга после его гибели встала во главе Киевской Руси и в течение около двух десятилетий управляла страной как регент при малолетнем наследнике.

Женщины с именем Ольга — воплощение силы, мудрости, решимости и природного лидерства. Если среди ваших родных или друзей есть Ольга, не упустите шанс поздравить ее с праздником красиво и от души. "Телеграф" подобрал красивых открытки и стихи, чтобы вы могли поздравить Ольгу с ее Днем ангела 11 июля.

Желаю счастья, Олечка,

Не грустить нисколечко,

Часто улыбаться,

Жизнью восхищаться.

Пусть солнце светит ярко,

Даёт судьба подарки,

Красивые моменты

И много комплиментов.

Дорогая наша Оля!

Есть в тебе и ум, и воля,

Доброта и красота,

И улыбка, и мечта.

Праздник твой сегодня, Оля.

Пусть прекрасной будет доля,

Станет жизнь твоя богаче

И любовью, и удачей!

Пусть в любое время года

Радует тебя погода,

Пусть здоровье не хромает,

Счастье в сердце прибывает!

Желаю Ольге я везенья

Во всех делах без исключенья.

Пусть над тобой не каплет дождь,

Когда куда-то ты идёшь.

Обходит стороной простуда,

Не пристают к тебе зануды,

Здоровье бед не доставляет,

Любовь вокруг тебя сияет,

Финансы падают с небес,

И не тревожит душу стресс!

Для Ольги поздравления

Я соберу в букет.

Хочу, чтоб их хватило

Тебе на сотню лет.

Чтобы судьба дарила

Любовь, и поминутно.

Чтоб в доме твоем было

Всегда тепло, уютно.

Чтоб счастье было рядом,

Чтоб ангелы хранили.

Желаю, чтобы в жизни

Все-все тебя любили.

Напомним, что в пятницу христиане чтут память святой княгини Ольги. Узнайте, что нельзя делать 11 июля, чтобы не потерять удачу.