С Днем Ольги 2025! Красивые открытки и душевные стихи к именинам 11 июля
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Отправьте сегодня Ольге яркую картинку и стих ко Дню ангела
Носительницы имени Ольга празднуют свой День ангела 11 июля по новоюлианскому церковному календарю. По старому стилю — 24 июля.
Имя Ольга известно в христианском мире благодаря киевской княгине, которая была причислена к лику святых в православной и в католической церквах. Жена князя Игоря из династии Рюриковичей, Ольга после его гибели встала во главе Киевской Руси и в течение около двух десятилетий управляла страной как регент при малолетнем наследнике.
Женщины с именем Ольга — воплощение силы, мудрости, решимости и природного лидерства. Если среди ваших родных или друзей есть Ольга, не упустите шанс поздравить ее с праздником красиво и от души. "Телеграф" подобрал красивых открытки и стихи, чтобы вы могли поздравить Ольгу с ее Днем ангела 11 июля.
Желаю счастья, Олечка,
Не грустить нисколечко,
Часто улыбаться,
Жизнью восхищаться.
Пусть солнце светит ярко,
Даёт судьба подарки,
Красивые моменты
И много комплиментов.
Дорогая наша Оля!
Есть в тебе и ум, и воля,
Доброта и красота,
И улыбка, и мечта.
Праздник твой сегодня, Оля.
Пусть прекрасной будет доля,
Станет жизнь твоя богаче
И любовью, и удачей!
Пусть в любое время года
Радует тебя погода,
Пусть здоровье не хромает,
Счастье в сердце прибывает!
Желаю Ольге я везенья
Во всех делах без исключенья.
Пусть над тобой не каплет дождь,
Когда куда-то ты идёшь.
Обходит стороной простуда,
Не пристают к тебе зануды,
Здоровье бед не доставляет,
Любовь вокруг тебя сияет,
Финансы падают с небес,
И не тревожит душу стресс!
Для Ольги поздравления
Я соберу в букет.
Хочу, чтоб их хватило
Тебе на сотню лет.
Чтобы судьба дарила
Любовь, и поминутно.
Чтоб в доме твоем было
Всегда тепло, уютно.
Чтоб счастье было рядом,
Чтоб ангелы хранили.
Желаю, чтобы в жизни
Все-все тебя любили.
Напомним, что в пятницу христиане чтут память святой княгини Ольги. Узнайте, что нельзя делать 11 июля, чтобы не потерять удачу.