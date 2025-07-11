З Днем Ольги 2025! Красиві листівки та душевні вірші до іменин 11 липня
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Надішліть сьогодні Ользі яскраву картинку та вірш до Дня ангела
Носії імені Ольга святкують свій День ангела 11 липня за новоюліанським церковним календарем. За старим стилем — 24 липня.
Ім’я Ольга відоме у християнському світі завдяки київській княгині, яка була зарахована до лику святих у православній та католицькій церквах. Дружина князя Ігоря з династії Рюриковичів, Ольга після його загибелі стала на чолі Київської Русі та протягом близько двох десятиліть керувала країною як регент за малолітнього спадкоємця.
Жінки з ім’ям Ольга – втілення сили, мудрості, рішучості та природного лідерства. Якщо серед ваших рідних або друзів є Ольга, не проґавте шанс привітати її зі святом красиво і від душі. "Телеграф" підібрав гарні листівки та вірші, щоб ви могли привітати Ольгу з її Днем ангела 11 липня.
В день ангела для тебе, Олю,
Хай щиро усміхнеться світ навколо,
І по безкрайньому життєвім полі,
Розстелить квітами стежину доля!
Нехай, що добре є в житті, ніколи не минає,
А все найкраще ще попереду чекає,
Усе, чого собі бажаєш, теж тобі бажаю,
І ще, і ще, і ще раз з Днем ангела вітаю!
У красуні іменини
Нема від Олі кращої дівчини!
З Днем ангела тебе вітаю,
Великого щастячка бажаю.
Нехай життя, мов пісня,
Лине у любові,
Щасливі дні,
Нехай дарує доля,
Хай ангел-охоронець дасть,
Наснагу й сильну волю,
З днем ангела вітаєм нині щиро, Олю!
Сьогодні настали іменини
У Ольги, найкращої дівчини!
І я тебе, красуне, вітаю,
Любові тобі і радості бажаю.
Нехай багато щастя в цьому житті чекає,
Нехай Господь мріями тебе вінчає.
Нагадаємо, що в п’ятницю християни вшановують пам’ять святої княгині Ольги. Дізнайтеся, що не можна робити 11 липня, щоб не втратити удачу.