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З Днем Ольги 2025! Красиві листівки та душевні вірші до іменин 11 липня

Автор
Тетяна Кармазіна
Дата публікації
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Автор
День ангела Ольги 11 липня 2025 року
День ангела Ольги 11 липня 2025 року. Фото Freepik

Надішліть сьогодні Ользі яскраву картинку та вірш до Дня ангела

Носії імені Ольга святкують свій День ангела 11 липня за новоюліанським церковним календарем. За старим стилем — 24 липня.

Ім’я Ольга відоме у християнському світі завдяки київській княгині, яка була зарахована до лику святих у православній та католицькій церквах. Дружина князя Ігоря з династії Рюриковичів, Ольга після його загибелі стала на чолі Київської Русі та протягом близько двох десятиліть керувала країною як регент за малолітнього спадкоємця.

Жінки з ім’ям Ольга – втілення сили, мудрості, рішучості та природного лідерства. Якщо серед ваших рідних або друзів є Ольга, не проґавте шанс привітати її зі святом красиво і від душі. "Телеграф" підібрав гарні листівки та вірші, щоб ви могли привітати Ольгу з її Днем ангела 11 липня.

листівка з днем ольги

В день ангела для тебе, Олю,

Хай щиро усміхнеться світ навколо,

І по безкрайньому життєвім полі,

Розстелить квітами стежину доля!

Нехай, що добре є в житті, ніколи не минає,

А все найкраще ще попереду чекає,

Усе, чого собі бажаєш, теж тобі бажаю,

І ще, і ще, і ще раз з Днем ангела вітаю!

листівка з іменинами для олі

У красуні іменини

Нема від Олі кращої дівчини!

З Днем ангела тебе вітаю,

Великого щастячка бажаю.

картинка оля вітаю з днем ангела

Нехай життя, мов пісня,

Лине у любові,

Щасливі дні,

Нехай дарує доля,

Хай ангел-охоронець дасть,

Наснагу й сильну волю,

З днем ангела вітаєм нині щиро, Олю!

листівка вітаємо олю з іменинами

Сьогодні настали іменини

У Ольги, найкращої дівчини!

І я тебе, красуне, вітаю,

Любові тобі і радості бажаю.

Нехай багато щастя в цьому житті чекає,

Нехай Господь мріями тебе вінчає.

Нагадаємо, що в п’ятницю християни вшановують пам’ять святої княгині Ольги. Дізнайтеся, що не можна робити 11 липня, щоб не втратити удачу.

Теги:
#Поздоровлення #Свята #Листівки #Іменини #День Ольги