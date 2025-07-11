Нельзя делать это в день Ольги 11 июля, если не хотите потерять счастье и удачу

Узнайте, почему сегодня нельзя купаться и опустошать кошелек

В эту пятницу христиане восточного обряда в Украине чествуют равноапостольную Ольгу, княгиню Киевскую. Согласно новоюлианскому церковному календарю, святую чтят ежегодно 11 июля (по старому стилю 24 июля).

В 957 году княгиня Ольга посетила Константинополь, где была крещена лично императором Константином VII и получила христианское имя Елена. Вернувшись в Киев, она привезла с собой священные книги, иконы и деревянный крест — дары патриарха Константинопольского. По инициативе Ольги в Киеве и других городах начали строиться первые православные храмы.

Легенда о княгине хорошо известна многим украинцам. Она была женой князя Игоря, убитого древлянами. По преданию, после смерти мужа Ольга жестоко отомстила: сначала обманом заманила послов древлян и велела закопать их живьем, а затем приказала сжечь столицу древлян и уничтожить ее жителей.

Святая княгиня Ольга Киевская. Фото: voskresinnia.org.ua

В народном календаре этот день известен как "Ольга Страдница" и традиционно связан с началом жатвы ржи. По поверьям считается что, кто с усердием трудится в этот день на земле — тот получит щедрый урожай в следующем году.

Что нельзя делать 11 июля

Купаться — можно навсегда "смыть" с себя счастье и удачу.

Тратиться — все деньги утекут в неизвестном направлении.

Обсуждать и планировать праздники — планы могут разрушиться.

Народные приметы 11 июля

Глухой гром предвещает длительную непогоду.

Птицы летают очень низко над землей — к непогоде.

Если каштаны совсем пожелтели, то осень будет поздней.

У кого именины 11 июля

Сегодня именины празднуют Ольга, Елена и Аркадий.

Праздники и события 11 июля

Всемирный день шоколада (World Chocolate Day)

Всемирный день народонаселения

Международный день эфирных масел (International Essential Oils Day)

День коктейля "Мохито"

Напомним, что в этом месяце есть ряд интересных праздников. Ранее "Телеграф" публиковал календарь значимых дат и выходных на июль 2025 года.