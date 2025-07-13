Просто и роскошно: торт, который сделает ваше застолье незабываемым (видео)

Этот тортик – это настоящее открытие для тех, кто ценит вкусные и экономные решения.

Яблоки – это аппетитный сезонный фрукт. Сейчас, пока они недорогие, следует максимально использовать их свежесть и вкус. Мы рассказывали, как приготовить яблочное пюре на зиму. Теперь делимся рецептом великолепного тортика, который на любом застолье заменит вам дорогие десерты.

Как приготовить такой торт, на своем кулинарном канале рассказала Лилия Цвет. Это совсем несложно, а торт получается очень вкусным, нежным, ароматным и пропитанным.

Ингредиенты:

Яйца – 3 шт.

Сахар — 125 г

Сметана – 2 ст.л.

Аммоняк — 0,5 ст.л.

Масло — 35 г

Мука — 500 г

Для крема:

Яблоки очищенные — 1,5 кг

Сахар — 160 г

Сметана — 250 г

Корица – 0,5 ч.л.

Масло — 250 г

Пудра – 3 ст.л.

Способ приготовления:

Соединяем сметану и пищевой аммоний. Всё перемешиваем и оставляем на 20 минут. Отдельно взбиваем яйца с сахаром до образования густой пышной массы. К взбитой яичной массе добавляем сметану с аммонием и растопленное масло. Перемешиваем в несколько этапов, добавляем просеянную муку и замешиваем тесто. Должно получиться эластичное тесто, которое не прилипнет к рукам. Накрываем его пленкой и отправляем в холодильник на час. Выстоявшееся тесто делим на шесть равных частей. Каждую часть теста выкладываем на пергамент и раскатываем диаметром 20 см. Каждую выпекаем 10-15 минут при температуре 180°. Яблоки для крема натираем и выкладываем в большую сковороду. Добавляем сахар, корицу и сметану. Тушим на среднем огне до мягкости и испарения жидкости. Отдельно взбиваем мягкое масло с сахарной пудрой. Добавляем охлажденную яблочную массу и тщательно перемешиваем. На дно тарелки, на который мы будем складывать торт, наносим ложку крема — она зафиксирует тортик. Кладем нижний корж и смазываем кремом. Так поступаем со всеми слоями. Накрываем готовый тортик пищевой плёнкой и по меньшей мере на 8-10 часов ставим в холодильник.

Перед подачей тортика поливаем шоколадом и украшаем по желанию. Также мы делились рецептом аппетитных ленивых хачапури.