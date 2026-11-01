В четырех районах Киева ослаб напор: где набрать питьевую воду (карта)

После удара РФ начались перебои с водоснабжением

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В воскресенье, 1 ноября, в Голосеевском, Святошинском, Соломенском и Шевченковском районах Киева снизилось давление воды. Один из объектов критической инфраструктуры обесточен после российской атаки на столицу.

Пока подача воды нестабильна, питьевую воду можно набрать в городских бюветах. Об этом сообщила КГГА со ссылкой на "Киевводоканал". В некоторых домах водоснабжение может временно прекратиться.

Когда восстановится подача воды

Давление в водопроводной сети начнет стабилизироваться, когда на обесточенный объект вернут электропитание. Специалисты "Киевводоканала" восстанавливают стабильную подачу воды.

"Для полного восстановления водоснабжения потребуется дополнительное время", – сообщили в КГГА.

Где найти ближайший бювет

Адреса городских бюветных комплексов можно посмотреть на электронной карте КП "Киевводфонд". Там можно найти ближайший пункт, где набрать питьевую воду.

Ближайший бювет с питьевой водой можно найти на карте КП "Киевводфонд"

В 14:29 по киевскому времени КГГА сообщила, что водоснабжение правобережной части столицы восстановлено. Давление в водопроводных сетях правобережной части Киева стабилизировалось и соответствует нормативным показателям.

В столице действуют экстренные отключения света

1 ноября из-за продолжающихся российских обстрелов энергосистемы в Киеве ввели экстренные отключения электроэнергии. По данным ДТЭК, под очередной атакой оказалась киевская ТЭЦ.

"В Киеве из-за постоянных обстрелов энергосистемы применены экстренные отключения. Энергетики работают над восстановлением поврежденного оборудования, когда позволяет ситуация с безопасностью", – сообщили в ДТЭК.

Как сообщал "Телеграф", после российских атак на энергосистему Киева 31 октября Троещина погрузилась во тьму. У магазинов и кафе оставались освещенные автономными источниками "островки".