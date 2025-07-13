Просто та розкішно: торт, який зробить ваше застілля незабутнім (відео)

Цей тортик – це справжнє відкриття для тих, хто цінує смачні та економні рішення

Яблука — це апетитний сезонний фрукт. Зараз, поки вони недорогі, варто максимально використовувати їх свіжість та смак. Ми розповідали, як приготувати яблучне пюре на зиму. Тепер ділимось рецептом чудового тортика, який на будь-якому застіллі замінить вам дорогі десерти.

Як приготувати такий торт, на своєму кулінарному каналі розповіла Лілія Цвіт. Це зовсім нескладно, а торт виходить дуже смачним, ніжним, ароматним та просоченим.

Інгредієнти:

Яйця — 3 шт.

Цукор — 125 г

Сметана — 2 ст.л.

Амоняк — 0,5 ст.л.

Масло — 35 г

Борошно — 500 г

Для крему:

Яблука очищені — 1,5 кг

Цукор — 160 г

Сметана — 250 г

Кориця — 0,5 ч.л.

Масло — 250 г

Пудра — 3 ст.л.

Спосіб приготування:

З'єднуємо сметану та харчовий амоній. Все перемішуємо і залишаємо на 20 хвилин. Окремо збиваємо яйця із цукром до утворення густої пишної маси. До збитої яєчної маси додаємо сметану з амонієм та розтоплене масло. Перемішуємо у кілька етапів, додаємо просіяне борошно і замішуємо тісто. Повинне вийти еластичне тісто, яке не липне до рук. Накриваємо його плівкою і відправляємо у холодильник на одну годину. Вистояне тісто ділимо на шість рівних частин. Кожну частинку тіста викладаємо на пергамент та розкочуємо діаметром 20 см. Кожну випікаємо 10-15 хвилин при температурі 180°. Яблука для крему натираємо та викладаємо у велику сковорідку. Додаємо цукор, корицю та сметану. Тушкуємо на середньому вогні до м’якості та випаровування рідини. Окремо збиваємо м'яке масло із цукровою пудрою. Додаємо охолоджену яблучну масу і ретельно перемішуємо. На дно тарілки, на який складатимемо торт, наносимо ложку крему — вона зафіксує тортик. Кладемо нижній корж і змащуємо кремом. Так робимо з усіма шарами. Накриваємо готовий тортик харчовою плівкою і щонайменше на 8-10 годин ставимо в холодильник.

Перед подачею тортик поливаємо шоколадом і прикрашаємо за бажанням. Також ми ділились рецептом апетитних лінивих хачапурі.