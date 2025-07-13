На улице жара, а света нет. Как сохранить продукты, чтобы они были свежими

Продукты могут быстро портиться в жару, если нет холодильника

В условиях летней жары продукты могут быстро испортиться, если нет доступа к холодильнику дома, на даче или во время отключения электроэнергии.

Важно знать альтернативные способы, как сохранить свежесть продуктов. О них рассказал "Телеграф".

5 способов сохранить продукты в жару:

Термосумка или сумка-холодильник с аккумуляторами холода. Самый удобный способ для поездок или хранения молочных продуктов и мяса. Удерживает температуру 6–12 часов;

Самый удобный способ для поездок или хранения молочных продуктов и мяса. Удерживает температуру 6–12 часов; Закапывание в землю (традиционный метод). Если есть огород или участок — выкопать небольшую яму (30-50 см), обложить камнями или полотном — это самое прохладное место днем;

Если есть огород или участок — выкопать небольшую яму (30-50 см), обложить камнями или полотном — это самое прохладное место днем; Увлажненное полотенце вокруг банки/упаковки. Оберните продукты влажной тканью и поставьте в тень;

Оберните продукты влажной тканью и поставьте в тень; Хранение в затененном проветриваемом месте. Кухонный шкаф у пола, кладовая или балкон со сквозняком — лучше всего для овощей и хлеба;

Кухонный шкаф у пола, кладовая или балкон со сквозняком — лучше всего для овощей и хлеба; Стеклянные банки с крышками. Отлично подходят для сыров, масла, колбасы. В плотно закрытой банке меньше бактерий. Продукты могут храниться сутки.

Способы, как сохранить свежесть продуктов в жару

Что точно не хранить в жару без охлаждения:

Молоко, масло, творог без упаковки;

Мясо, рыба, яйца – при +30°C они портятся за 1–2 часа;

Майонез, соусы с молочными ингредиентами.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, как правильно наклеить солнцезащитную пленку, чтобы было прохладнее в комнате.