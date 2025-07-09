В комнате станет значительно прохладнее. Как правильно наклеить солнцезащитную пленку

Вы потратите на это 30 минут

Если солнце палит, а в комнате очень жарко, можно обойтись без кондиционера. Есть более простое решение – солнцезащитная зеркальная или тонированная пленка, которую можно самостоятельно наклеить на окна за пол часа.

Такой лайфхак не только снижает температуру в комнате на 3–5°C, но и уменьшает выгорание мебели и текстиля. "Телеграф" написал инструкцию, как ее наклеить.

Как наклеить пленку на окна пошагово

Подготовьте окно. Очистите стекло от пыли, жира, остатков моющих средств. Хорошо протрите стекло влажной тряпкой; Смочите стекло мыльным раствором. В бутылке с распылителем смешайте воду и немного мыла или шампуня – это позволит легко передвигать пленку перед финальной фиксацией; Снимите защитный слой с пленки. Важно: увлажняйте пленку во время процесса во избежание слипания; Наклейте пленку на стекло. Начинайте сверху вниз, постепенно разглаживая шпателем или пластиковой картой; Выдавите пузырьки и лишнюю воду. Двигайтесь от центра к краям. Затем оставьте пленку на 24–48 часов.

Как еще спастись от жары

"Телеграф" подготовил некоторые рекомендации, которые крайне важно соблюдать жару.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, как из бутылки сделать бюджетный термос.