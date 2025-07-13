На вулиці спека, а світла немає. Як зберегти продукти, щоб вони були свіжими

Продукти можуть швидко псуватись у спеку, якщо немає холодильника

В умовах літньої спеки продукти можуть швидко зіпсуватися, якщо немає доступу до холодильника вдома, на дачі чи під час відключення електроенергії.

Важливо знати альтернативні способи, як зберегти свіжість продуктів. Про них розповів "Телеграф".

5 способів зберегти продукти в спеку:

Термосумка або сумка-холодильник з акумуляторами холоду. Найзручніший спосіб для поїздок або зберігання молочних продуктів і м’яса. Тримає температуру 6–12 годин;

Найзручніший спосіб для поїздок або зберігання молочних продуктів і м’яса. Тримає температуру 6–12 годин; Закопування в землю (традиційний метод). Якщо є город або ділянка — викопати невелику яму (30–50 см), обкласти камінням або полотном — це найпрохолодніше місце вдень;

Якщо є город або ділянка — викопати невелику яму (30–50 см), обкласти камінням або полотном — це найпрохолодніше місце вдень; Зволожений рушник навколо банки/упаковки. Обгорніть продукти вологою тканиною й поставте у тінь;

Обгорніть продукти вологою тканиною й поставте у тінь; Зберігання в затіненому провітрюваному місці. Кухонна шафа біля підлоги, комора або балкон із протягом — найкраще для овочів та хліба;

Кухонна шафа біля підлоги, комора або балкон із протягом — найкраще для овочів та хліба; Скляні банки з кришками. Добре підходять для сирів, масла, ковбаси. У щільно закритій банці менше бактерій. Продукти можуть зберігатись добу.

Способи, як зберігти свіжість продуктів у спеку

Що точно не зберігати в спеку без охолодження:

Молоко, масло, сир без упаковки;

М’ясо, риба, яйця — при +30°C вони псуються за 1–2 години;

Майонез, соуси з молочними інгредієнтами.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, як правильно наклеїти сонцезахисну плівку, щоб було прохолодніше в кімнаті.