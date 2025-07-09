Как не страдать от жары без света: 5 необычных лайфхаков, которые заменят кондиционер
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Некоторые способы охладиться вас точно удивят
Украину накрыла страшная жара и в этот же период Россия проводит массированные обстрелы по нашим городам. Эти два фактора могут повлиять на отключение света, а это значит, что украинцы останутся без кондиционеров в жаркую погоду. Однако есть лайфхаки, с помощью которых можно охладиться.
В этом материале "Телеграф" рассказывает, как бороться с жарой в условиях отключения света. Есть пять действенных способов заменить кондиционер, не используя электроэнергию.
Ледяной воздух
Для использования этого способа необходима небольшая подготовка. Нужно позаботиться о том, чтобы у вас в морозилке были кубики льда.
Лайфхак заключается в том, что мы берем миску, кладем в неё лед и ставим на стол перед вентилятором. Сам вентилятор можно купить на батарейках. В продаже есть небольшие модели, которые отлично подойдут для этого способа.
Благодаря льду в миске, воздух, который будет дуть в вашу сторону, станет более холодным. В жаркий день, да еще и с отсутствием электроэнергии, этот лайфхак хорошо поможет охладиться.
Фишка с полотенцем
Если в комнате душно и вы хотите ее немного охладить, есть способ, для которого нужно только полотенце и холодная вода.
Необходимо намочить полотенце, хорошо отжать и повесить у открытого окна.
И хотя такой лайфхак кажется невероятно примитивным, но на самом деле он действенный. Ветерок будет проходить сквозь мокрое полотенце, и за счет испарения охлаждать комнату в жару.
Импровизированный "кондиционер"
Для этого способа необходимо взять несколько небольших пластиковых бутылок и заполнить их водой, но не полностью. Затем их нужно заморозить.
Затем замороженные бутылки нужно обернуть тканью и положить рядом с собой. Они будут действовать по типу портативного охладителя.
А если такие бутылки поместить в таз и поставить его перед открытым окном, в таком случае испарение усилит охлаждающий эффект.
Секретный трюк с простынями
Одним из популярных лайфхаков можно назвать охлаждение простыней для более комфортного сна в жару.
Необходимо взять простынь и наволочки, положить ее в пластиковый пакет и подержать в морозилке или в холодильнике примерно 15-20 минут. Однако если говорить об отключениях света, когда техника не работает, за пару часов до сна нужно положить простыни и наволочку в прохладное темное место.
При этом, лучше использовать льняные простыни, поскольку они лучше пропускают воздух, нежели синтетика.
Этот способ поможет охладиться ночью без кондиционера.
Камни вместо кондиционера
Это довольно необычный способ, но он поможет справиться с жарой в отключения света. Для лайфхака понадобятся просто гладкие камни и вода. Подойдут, к слову, речные гальки.
Камни необходимо замочить в холодной воде и разместить вокруг себя на постели. Они будут медленно отдавать прохладу, что хорошо поможет пережить жару.
Как еще спастись от жары
"Телеграф" подготовил некоторые рекомендации, которые крайне важно соблюдать в жаркую погоду.
Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что такое "японский кондиционер", или, как его еще называют, "антишарф". Как этот необычный лайфхак может спасти вас от летней жары.