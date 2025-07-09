Как не страдать от жары без света: 5 необычных лайфхаков, которые заменят кондиционер

Некоторые способы охладиться вас точно удивят

Украину накрыла страшная жара и в этот же период Россия проводит массированные обстрелы по нашим городам. Эти два фактора могут повлиять на отключение света, а это значит, что украинцы останутся без кондиционеров в жаркую погоду. Однако есть лайфхаки, с помощью которых можно охладиться.

В этом материале "Телеграф" рассказывает, как бороться с жарой в условиях отключения света. Есть пять действенных способов заменить кондиционер, не используя электроэнергию.

Ледяной воздух

Для использования этого способа необходима небольшая подготовка. Нужно позаботиться о том, чтобы у вас в морозилке были кубики льда.

Лайфхак заключается в том, что мы берем миску, кладем в неё лед и ставим на стол перед вентилятором. Сам вентилятор можно купить на батарейках. В продаже есть небольшие модели, которые отлично подойдут для этого способа.

Благодаря льду в миске, воздух, который будет дуть в вашу сторону, станет более холодным. В жаркий день, да еще и с отсутствием электроэнергии, этот лайфхак хорошо поможет охладиться.

Лайфхак с вентилятором и льдом. Фото: ChatGPT

Фишка с полотенцем

Если в комнате душно и вы хотите ее немного охладить, есть способ, для которого нужно только полотенце и холодная вода.

Необходимо намочить полотенце, хорошо отжать и повесить у открытого окна.

И хотя такой лайфхак кажется невероятно примитивным, но на самом деле он действенный. Ветерок будет проходить сквозь мокрое полотенце, и за счет испарения охлаждать комнату в жару.

Как охладиться помощью полотенца и воды. Фото: ChatGPT

Импровизированный "кондиционер"

Для этого способа необходимо взять несколько небольших пластиковых бутылок и заполнить их водой, но не полностью. Затем их нужно заморозить.

Затем замороженные бутылки нужно обернуть тканью и положить рядом с собой. Они будут действовать по типу портативного охладителя.

А если такие бутылки поместить в таз и поставить его перед открытым окном, в таком случае испарение усилит охлаждающий эффект.

Лайфхак с охлаждением с помощью замороженной бутылки. Фото: ChatGPT

Секретный трюк с простынями

Одним из популярных лайфхаков можно назвать охлаждение простыней для более комфортного сна в жару.

Необходимо взять простынь и наволочки, положить ее в пластиковый пакет и подержать в морозилке или в холодильнике примерно 15-20 минут. Однако если говорить об отключениях света, когда техника не работает, за пару часов до сна нужно положить простыни и наволочку в прохладное темное место.

При этом, лучше использовать льняные простыни, поскольку они лучше пропускают воздух, нежели синтетика.

Этот способ поможет охладиться ночью без кондиционера.

Лайфхак с охлаждением простыней. Фото: ChatGPT

Камни вместо кондиционера

Это довольно необычный способ, но он поможет справиться с жарой в отключения света. Для лайфхака понадобятся просто гладкие камни и вода. Подойдут, к слову, речные гальки.

Камни необходимо замочить в холодной воде и разместить вокруг себя на постели. Они будут медленно отдавать прохладу, что хорошо поможет пережить жару.

Как охладиться в жару с помощью камней. Фото: ChatGPT

Как еще спастись от жары

"Телеграф" подготовил некоторые рекомендации, которые крайне важно соблюдать в жаркую погоду.

Как защититься от жары. Инфографика: "Телеграф"

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что такое "японский кондиционер", или, как его еще называют, "антишарф". Как этот необычный лайфхак может спасти вас от летней жары.