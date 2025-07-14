В Киеве студенты протестовали против назначения Витренко министром образования и науки

Студенчество организовало митинг против вероятного назначения министром образования и науки депутата Киевского городского совета от партии "Слуга народа" и председателя бюджетной комиссии Киевсовета Андрея Витренко. Об этом сообщила "Украинская правда. Життя".

По данным издания, Андрея Витренко рассматривают на пост следующего министра образования и науки Украины. В настоящее время он работает в ведомстве замминистра.

"Как только мы увидели в разных источниках, что Витренко – основной кандидат на должность министра образования, мы сразу встретились со студентами и решили, что будем протестовать", – отметил глава правительства студентов Украинского католического университета Александр Липинский.

Митинг был организован на Арсенальной площади в Киеве. Соорганизаторами протеста стали Украинский католический университет (УКУ), Киевская школа экономики (KSE), Киево-Могилянская Академия (НаУКМА), Украинские студенты за свободу (УСС) и Украинская ассоциация студентов (УАС).

Студенты отмечают, что у протеста две основные цели:

не допустить Витренко на должность главы МОН;

уволить его с должности заместителя МОН.

Студенты планируют провести идентичную акцию 15 июля. Они подчеркивают: если Витренко назначат главой МОН или исполняющим обязанности министра, протесты станут регулярными.

"Мы считаем, что министром образования не может быть плагиатор, коррупционер, сторонник Шкарлета и человек, не считающий студенчество субъектным", – сказал председатель совета студентов УКУ Марко Стемковский.

Как сообщалось, в 2025 году активисты выявили признаки плагиата в шести научных работах и кандидатской диссертации Андрея Витренко. Анализ работ показал, что должностное лицо МОН "заимствовало" у российских и казахстанских ученых.

Кроме этого, Витренко попал на "пленки Комарницкого", на которых "смотрящий за Киевом" раздает указания и реализует земельные схемы.