Тепло, которое не греет: чем опасен нагрев кирпича на газовой плите

Сохранить тепло дома можно даже когда исчезают отопление или электроэнергия

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Из-за российских обстрелов украинцы, которые сталкиваются с длительными перебоями с электроснабжением и отоплением, используют среди прочего способ обогрева путем нагрева кирпича на газовой плите. Однако такой способ не обеспечит комнату теплом и к тому же создает риск отравления угарным газом, ожогов и пожара.

Об этом предупреждают специалисты Закарпатского филиала "Газсети". Они подробно описали опасность этого способа, который периодически распространяется в соцсетях.

Длительное горение газа очень опасно

Самая большая опасность связана с длительной работой конфорок газовой плиты в помещении. В воздухе могут накапливаться продукты сгорания газа, в том числе угарный газ. У него нет ни цвета, ни запаха, поэтому человек не способен выявить его наличие на раннем этапе отравления.

Особенно рискованно оставлять плиту включенной надолго или обогревать ею дом ночью, во время сна. Газовая плита предназначена для приготовления пищи и использовать ее в качестве комнатного обогревателя опасно.

Кирпич отдает мало тепла, но может обжечь

Смысл такого лайфхака – нагреть кирпич, чтобы он потом отдавал тепло в окружающее пространство. Однако он не способна накопить его в достаточном количестве для эффективного обогрева комнаты. Кирпич будет постепенно охлаждаться, не поддерживая комфортную температуру в помещении.

В то же время сам кирпич после нагревания остается опасным: прикосновение к нему угрожает ожогом, а поверхность, на которую его поставят, можно повредить. Если рядом есть легковоспламеняющиеся предметы, возникает и риск пожара.

Какие симптомы отравления угарным газом

Наиболее явными признаками отравления угарным газом является головная боль, головокружение, тошнота или слабость в конечностях. Если вы почувствовали такие симптомы и подозреваете отравление, немедленно выйдите на свежий воздух и звоните по телефону 103 или 112.

Как согреться без экспериментов с конфорками

Как сообщал "Телеграф", вместо экспериментов с нагреванием кирпича, лучше надевать несколько слоев теплой одежды и по возможности находиться в самой теплой комнате. Закрытые окна и двери помогут уменьшить сквозняки. Еще для согревания можно использовать грелку с горячей водой. Поддерживать тепло тела также помогают теплые напитки и еда.

Теплая одежда, напитки и грелка помогут согреться без продолжительной работы плиты. Фото ИИ/"Телеграф"

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