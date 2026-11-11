Не всем одинаково: кто из украинцев получит доплату к зарплате в ноябре

Как повышение оклада влияет на выплату и какие правила действуют во время военного положения

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В ноябре 2026 года работникам с базовыми месяцами с января по апрель начислят от 109,82 до 252,93 грн индексации за полностью отработанную норму. Для базовых марта и апреля право на такую доплату возникает впервые, а для января и февраля суммы растут.

О размерах доплат и правилах их начисления пишут Факты ICTV. Базовый месяц для расчета зависит от того, когда работнику в последний раз повышали должностной оклад.

Какие суммы индексации начислят в ноябре

Для работников с полной занятостью, отработавших всю месячную норму, сумма индексации при базовом январе 2026 года составляет 252,93 грн. Ее рассчитывают с коэффициентом 7,6%. Если базовым является февраль, коэффициент равен 6,5%, а доплата – 216,32 грн.

При базовом марте применяют коэффициент 4,8%: работнику полагается 159,74 грн. Для апреля коэффициент составляет 3,3%, что дает 109,82 грн индексации.

Если должностной оклад в последний раз повышали в мае 2026 года или позже, права на текущую индексацию в ноябре еще нет.

Индексацию зарплаты рассчитывают только в пределах прожиточного минимума

Почему доплату рассчитывают не со всей зарплаты

Индексации подлежит зарплата в пределах прожиточного минимума для трудоспособных лиц. Статья 7 закона о Государственном бюджете Украины на 2026 год №4695-IX устанавливает его на уровне 3 328 грн. Именно эту сумму используют при расчете указанных доплат.

Например, при базовом январе расчет такой: 3 328 грн × 7,6% = 252,93 грн. Если работник зарабатывает 19 тыс. грн, этот коэффициент все равно применяют в пределах прожиточного минимума.

Право на индексацию возникает, когда индекс потребительских цен, исчисленный нарастающим итогом, превышает порог 103%. Для начисления за ноябрь учитывают показатель за сентябрь 2026 года: по данным Государственной службы статистики Украины, он составил 102,1% по сравнению с августом. Инфляция за этот период достигла 2,1%.

Этот порог устанавливает статья 4 закона №1282-XII.

Статья 41 закона №4695-IX предусматривает, что в 2026 году исчисление индекса начинается с января, который принимают за 100%. Индексацию, накопленную до декабря 2025 года, в январе не начисляют. Если в течение 2026 года оклад не повышали, базовым остается январь; если повышали – месяц такого повышения.

Как повышение оклада меняет выплату

Согласно пункту 5 Порядка проведения индексации денежных доходов населения, утвержденного постановлением №1078, месяц повышения оклада становится базовым. Расчет индекса потребительских цен начинается заново, а для выплаты в самом месяце повышения учитывают ее размер.

Если повышение меньше причитающейся суммы индексации, работнику выплачивают разницу – индексацию-разницу. Например, при индексации 252,93 грн и увеличении постоянных составляющих зарплаты на 150 грн такая выплата составит 102,93 грн.

Если повышение зарплаты превышает сумму причитающейся индексации, текущую индексацию в месяце повышения не начисляют.

Военное положение не отменяет обязанности работодателя индексировать зарплату при наличии законных оснований. Эту гарантию предусматривают закон Украины "Об индексации денежных доходов населения" №1282-XII, статья 95 Кодекса законов о труде Украины и статья 33 закона Украины "Об оплате труда".

Как сообщал "Телеграф", Комитет по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов предлагает повысить минимальную зарплату до 12 000 гривен с 1 января.