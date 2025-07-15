Экс-нардеп обвинил власти в попытке "отобрать" 8 млрд грн на армию у Киева

Эта сумма запланирована в рамках столичной программы "Защитник Киева"

"Слуги народа" хотят забрать у Киева 8 млрд грн из помощи армии на премии, командировки и "единый марафон". Соответствующий законопроект сегодня поддержал бюджетный комитет Верховной Рады. Об этом написал народный депутат VIII созыва Борислав Береза.

"Власти мало денег на свои капризы. Поэтому "Слуги" хотят забрать у Киева 8 млрд грн с помощью армии на премии, командировки и "единый марафон". Так, Бюджетный комитет Рады поддержал законопроект "слуг" №13439-3 (авторы – Гришина и Бондаренко). С 1 августа по 31 декабря 2025 года планируется забрать 10% налога на прибыль, который обычно идет в бюджет Киева, и перебросить его в Резервный фонд государственного бюджета. А это 8 миллиардов гривен. Власть, которая не может обеспечить ВСУ всем необходимым, перешла на новый уровень – мешать другим обеспечивать нашу армию", – написал он.

Береза отмечает, что именно эта сумма – 8 миллиардов гривен – запланирована в 2024 году в рамках столичной программы "Защитник Киева", предусматривающей закупку дронов, автомобилей, амуниции, средств связи, РЭБов и другого необходимого для нужд Вооруженных сил Украины.

"Власть решила грабить города. Начала с Киева, потому что здесь самый большой бюджет. А еще во власти знают, что киевляне "слуг" искренне ненавидят. Поэтому, по логике власти, чем хуже столичной общине – тем лучше ей. Забрать деньги руками слуг, а затем пригнать к Кличко митинг "Дайте деньги на ВСУ!" – типичная примитивная схема Банковой", – отметил он.

Экс-депутат также подверг критике действия авторов инициативы: по словам Березы, они не присутствовали ни физически, ни онлайн на заседании бюджетного комитета, где рассматривался вопрос.

"Потому что они только руки, которые давят на нужные кнопки, и тела, подающие нужные ОП законопроекты. Безголовые и беспринципные", – резюмировал Береза.

Ранее сообщалось, что в этом году Киев уже направил на помощь военным, а также в поддержку военнослужащих, ветеранов и их семей более 6 млрд грн. По инициативе городской власти эта сумма в ближайшее время должна была увеличиться еще на 2 млрд грн.