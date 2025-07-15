Екснардеп звинуватив владу у спробі "відібрати" 8 млрд грн на армію у Києва

Саме ця сума запланована в рамках столичної програми "Захисник Києва"

"Слуги народу" хочуть забрати у Києва 8 млрд грн з допомоги армії на премії, відрядження та "єдиний марафон". Відповідний законопроєкт сьогодні підтримав бюджетний комітет Верховної Ради. Про це написав народний депутат VIII скликання Борислав Береза.

"Владі замало грошей на свої примхи. Тому "Слуги" хочуть забрати у Києва 8 млрд грн з допомоги армії на премії, відрядження та "єдиний марафон". Так, Бюджетний комітет Ради підтримав законопроєкт "слуг" №13439-3 (автори – Гришина та Бондаренко). З 1 серпня до 31 грудня 2025 року планується забрати 10% податку на прибуток, який зазвичай іде в бюджет Києва, і перекинути його в Резервний фонд державного бюджету. А це 8 мільярдів гривень. Влада, яка не може забезпечити ЗСУ всім необхідним перейшла на новий рівень – заважати іншим забезпечувати нашу армію", – написав він.

Береза наголошує, що саме ця сума – 8 мільярдів гривень – запланована у 2024 році в рамках столичної програми "Захисник Києва", яка передбачає закупівлю дронів, автомобілів, амуніції, засобів зв’язку, РЕБів та іншого необхідного для потреб Збройних сил України.

"Влада вирішила грабувати міста. Почала з Києва, бо тут найбільший бюджет. А ще у владі знають, що кияни "слуг" щиро ненавидять. Тому, за логікою влади, чим гірше столичній громаді, тим краще їй. Забрати гроші руками слуг, а потім пригнати до Кличка мітинг "Дайте гроші на ЗСУ!" – типова примітивна схема Банкової", – зазначив він.

Ексдепутат також розкритикував дії авторів ініціативи: за словами Берези, вони не були присутні ні фізично, ні онлайн на засіданні бюджетного комітету, де розглядалося питання.

"Бо вони лише руки, які тиснуть на потрібні кнопки, та тіла, що подають потрібні ОП законопроєкти. Безголові та безпринципні", – підсумував Береза.

Раніше повідомлялося, що цього року Київ вже спрямував на допомогу військовим, а також на підтримку військовослужбовців, ветеранів та їхніх сімей понад 6 млрд грн. За ініціативою міської влади, ця сума найближчим часом мала збільшитися ще на 2 млрд грн.