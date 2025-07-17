Проверьте свои шкафы: за эти советские монеты можно получить сотни тысяч гривен (фото)

Некоторые продают за 200 тысяч гривен

Многие украинцы до сих пор хранят в своих домах старые монеты времен Советского Союза, не подозревая об их истинной стоимости. Немногие знают, что они могут принести неплохую прибыль владельцам.

На рынке представлено много предложений по продаже советских монет. Самые дешевые экземпляры стоят от 30 гривен за штуку, а самые дорогие могут достигать нескольких тысяч гривен.

Наиболее доступными остаются юбилейные рубли советского периода. Однако гораздо более высокую коллекцию редких и коллекционных вариантов. 5500 гривен.

Монеты стоят от 30 грн за штуку

Цена монет зависит от нескольких факторов: год выпуска, редкость, состояние хранения и материал изготовления. Самыми дорогими числятся серебряные экземпляры и монеты, выпущенные ограниченным тиражом. Коллекционеры готовы платить больше за находящиеся в хорошем состоянии монеты.

А за коллекцию, которую владелец собирал 20 лет, он продает за рекордные 165 тысяч гривен.

Альбом нумизмата продают за 165 тысяч гривен

А если вы случайно найдете у себя в шкафу такую монету, знайте – она очень редкая и высоко ценится.

Монета за 200 тысяч гривен

Ранее Телеграф также писал, что в Украине продают раритетные часы из СССР. Его выпустили в 1960 году