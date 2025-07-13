Мечта коллекционера за смешные деньги. В Украине продают раритетные часы из СССР
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Его выпустили в 1960 году
Купить часы СССР можно в Украине по приятной цене. Это настоящая находка для коллекционера.
Соответствующее объявление появилось на сайте OLX. Это наручные часы производства Куйбышевского завода имени А. Масленникова с маркировкой "ЗиМ" конца 1960-х годов.
Историческая ценность
Часы "ЗиМ" относятся к продукции легендарного советского предприятия, которое начало выпуск времен в 1937 году. Завод в Куйбышеве (ныне Самара) на приобретенном во Франции оборудовании изначально выпускал карманные часы ЗИМ К-43 в объеме до 25 тысяч штук в месяц. Позже предприятие выпускало до 2,5 миллиона наручных часов в год под собственным логотипом "ЗиМ".
Технические характеристики
По описанию продавца, часы имеют следующие особенности:
- Диаметр корпуса: 33 мм.
- Циферблат: 30 мм.
- Металлический корпус круглой формы.
- Циферблат благородного бежевого цвета.
- Маркировка завода-производителя и надпись "Сделано в СССР".
- Большие арабские цифры.
- Золотые стрелки.
Состояние часов
Важной деталью является то, что часы не работают – факт, который не удивляет учитывая его почтенный возраст. Для коллекционеров это типичная ситуация с советскими раритетными часами.
Цена и перспективы
Продавец предлагает часы за 500 гривен. Даже в нерабочем состоянии такие часы ценятся коллекционерами.
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