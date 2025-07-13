Мечта коллекционера за смешные деньги. В Украине продают раритетные часы из СССР

Его выпустили в 1960 году

Купить часы СССР можно в Украине по приятной цене. Это настоящая находка для коллекционера.

Соответствующее объявление появилось на сайте OLX. Это наручные часы производства Куйбышевского завода имени А. Масленникова с маркировкой "ЗиМ" конца 1960-х годов.

Историческая ценность

Часы "ЗиМ" относятся к продукции легендарного советского предприятия, которое начало выпуск времен в 1937 году. Завод в Куйбышеве (ныне Самара) на приобретенном во Франции оборудовании изначально выпускал карманные часы ЗИМ К-43 в объеме до 25 тысяч штук в месяц. Позже предприятие выпускало до 2,5 миллиона наручных часов в год под собственным логотипом "ЗиМ".

Технические характеристики

По описанию продавца, часы имеют следующие особенности:

Диаметр корпуса: 33 мм.

Циферблат: 30 мм.

Металлический корпус круглой формы.

Циферблат благородного бежевого цвета.

Маркировка завода-производителя и надпись "Сделано в СССР".

Большие арабские цифры.

Золотые стрелки.

Состояние часов

Важной деталью является то, что часы не работают – факт, который не удивляет учитывая его почтенный возраст. Для коллекционеров это типичная ситуация с советскими раритетными часами.

Цена и перспективы

Продавец предлагает часы за 500 гривен. Даже в нерабочем состоянии такие часы ценятся коллекционерами.

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