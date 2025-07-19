Вам могут "подарить" негатив в виде косметики. Почему стоит ее выбросить
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Она может лежать годами
Многие получали в подарок декоративную или уходовую косметику, которая по разным причинам "не зашла" — не тот оттенок, запах или просто не нравится. Обычно такие вещи откладывают в шкаф или оставляют "на всякий случай".
Но по народным приметам, хранить дома косметику, которая "не твоя", — не лучшая идея. Она может повлиять на энергетику дома и принести нежелательные последствия, передает "Телеграф".
Какие есть приметы относительно косметики, которую подарили
- "Чужая красота — чужая судьба". Считается, что косметика несет часть энергетики того, кто ее дарил. Если человек делал это с завистью или неприязнью, предмет может "перетягивать" ее негатив на хозяина дома;
- Если она не твоя — не пользуйся и не держи. Если вы чувствуете, что вещь вам не подходит или "отталкивает", лучше избавиться от нее. Это может быть интуитивное ощущение энергетической несовместимости, то есть вызвать конфликты, недоразумения и трудности в общении;
- Косметика как "замок". Некоторые верят, что в подарок можно "зашить" пожелания или сглаз.
Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, могут ли свечи принести проблемы в дом.