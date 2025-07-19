Вам могут "подарить" негатив в виде косметики. Почему стоит ее выбросить

Она может лежать годами

Многие получали в подарок декоративную или уходовую косметику, которая по разным причинам "не зашла" — не тот оттенок, запах или просто не нравится. Обычно такие вещи откладывают в шкаф или оставляют "на всякий случай".

Но по народным приметам, хранить дома косметику, которая "не твоя", — не лучшая идея. Она может повлиять на энергетику дома и принести нежелательные последствия, передает "Телеграф".

Какие есть приметы относительно косметики, которую подарили

"Чужая красота — чужая судьба" . Считается, что косметика несет часть энергетики того, кто ее дарил. Если человек делал это с завистью или неприязнью, предмет может "перетягивать" ее негатив на хозяина дома;

. Считается, что косметика несет часть энергетики того, кто ее дарил. Если человек делал это с завистью или неприязнью, предмет может "перетягивать" ее негатив на хозяина дома; Если она не твоя — не пользуйся и не держи. Если вы чувствуете, что вещь вам не подходит или "отталкивает", лучше избавиться от нее. Это может быть интуитивное ощущение энергетической несовместимости, то есть вызвать конфликты, недоразумения и трудности в общении;

Если вы чувствуете, что вещь вам не подходит или "отталкивает", лучше избавиться от нее. Это может быть интуитивное ощущение энергетической несовместимости, то есть вызвать конфликты, недоразумения и трудности в общении; Косметика как "замок". Некоторые верят, что в подарок можно "зашить" пожелания или сглаз.

Косметика

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, могут ли свечи принести проблемы в дом.