Мечта каждой советской хозяюшки: коллекционный сервиз из СССР продают в Украине (фото)
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Комплект находится в идеальном состоянии
В Украине продается чайный сервиз "Жемчужный" на шесть персон, сделанный в СССР. Комплект чайных принадлежностей, судя по этикетке, был изготовлен для отправки на экспорт.
Соответствующее объявление появилось на популярном украинском сайте купли-продажи. Продавец хочет получить за свой товар 6000 грн.
Чайный сервиз продается в заводской упаковке и родной коробке. Он включает в себя 6 чашек с блюдцами, 6 отдельных блюдец, сахарницу, молочник, а также заварник с отдельной тарелкой.
Как понятно из названия, комплект выполнен в жемчужных тонах – на белом фоне изображены перламутрово-серые фантазийные цветы и листья. По моде тех времен, он также имеет золотистые элементы.
Владелец отмечает, что сервиз изготовлен для продажи на экспорт на Ленинградском фарфоровом заводе, который также с 1917 по 2005 год называли Ломоносовским фарфоровым заводом. Поэтому созданная там продукция имеет клеймо ЛФЗ.
Продавец проживает в городе Измаил Одесской области, однако готов доставить покупку новому владельцу при помощи Укрпочты, Новой почты или службы курьерской доставки Meest.
Напомним, в Украине продают раритетные настенные часы с котиком за 2 700 грн. По словам продавца, они находятся в идеальном состоянии. Часы заводятся путем подтягивания вверх гири, подвешенной на конце цепи, и расписаны вручную.