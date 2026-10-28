Важный завод и металлургический комбинат атаковали в России: как они работают на войну (фото и видео)
- Автор
-
- Дата публикации
-
В результате атаки возникли пожары
В российском Новомосковске Тульской области после атаки вспыхнул химзавод "Азот". Кроме того, в Липецке на фоне взрывов возник пожар в районе металлургического комбината (НЛМК).
Новомосковск — горит завод, участвующий в производстве взрывчатки
Об этом сообщает Telegram-канал Exilenova+. Химический завод "Азот" входит в группу "ЕвроХим" и является одним из крупнейших производителей азотных удобрений в России. Предприятие выпускает аммиак, аммиачную селитру, карбамид и метанол. Расстояние от города Новомосковск до границы с Украиной по прямой составляет примерно 380-400 километров.
В то же время, по данным Службы внешней разведки Украины, продукция "Азота" используется ВПК врага. В частности, химзавод поставлял азотную кислоту заводу имени Свердлова в Дзержинске, который производит взрывчатые вещества.
Липецк — металлургический комбинат
Также взрывы на фоне объявления ракетной опасности прогремели в российском Липецке. Он расположен примерно в 300 км по прямой от границы Украины.
В Липецке работала противовоздушная оборона, по данным мониторингов, вражеские комплексы "Панцирь" пытались перехватить над городом воздушные цели. Однако в результате после взрывов возник пожар вблизи металлургического комбината. Не исключено, что это явилось следствием работы российской ПВО.
Новолипецкий металлургический комбинат является одним из крупнейших сталелитейных предприятий России. Он производит около 20% стали в стране.
Он производит сталь и металлопрокат, которые используются в машиностроении, промышленности и производстве оборудования. Продукция комбината, в частности, поставлялась российским оборонным заводам.
Ранее "Телеграф" рассказывал о последствиях массированной атаки дронами на Россию 25 октября. В Белгороде начались пожары, в Омске сообщили об ударе по промышленной зоне, а утром взрывы прогремели в Пермском крае.