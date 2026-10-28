Важный завод и металлургический комбинат атаковали в России: как они работают на войну (фото и видео)

В результате атаки возникли пожары

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В российском Новомосковске Тульской области после атаки вспыхнул химзавод "Азот". Кроме того, в Липецке на фоне взрывов возник пожар в районе металлургического комбината (НЛМК).

Новомосковск — горит завод, участвующий в производстве взрывчатки

Пожар в районе завода. Фото: Exilenova+

Утром завод продолжает дымить. Фото: Exilenova+

Об этом сообщает Telegram-канал Exilenova+. Химический завод "Азот" входит в группу "ЕвроХим" и является одним из крупнейших производителей азотных удобрений в России. Предприятие выпускает аммиак, аммиачную селитру, карбамид и метанол. Расстояние от города Новомосковск до границы с Украиной по прямой составляет примерно 380-400 километров.

В то же время, по данным Службы внешней разведки Украины, продукция "Азота" используется ВПК врага. В частности, химзавод поставлял азотную кислоту заводу имени Свердлова в Дзержинске, который производит взрывчатые вещества.

Липецк — металлургический комбинат

Также взрывы на фоне объявления ракетной опасности прогремели в российском Липецке. Он расположен примерно в 300 км по прямой от границы Украины.

В Липецке работала противовоздушная оборона, по данным мониторингов, вражеские комплексы "Панцирь" пытались перехватить над городом воздушные цели. Однако в результате после взрывов возник пожар вблизи металлургического комбината. Не исключено, что это явилось следствием работы российской ПВО.

Пожар в районе металлокомбината. Фото: Exilenova+

Новолипецкий металлургический комбинат является одним из крупнейших сталелитейных предприятий России. Он производит около 20% стали в стране.

Он производит сталь и металлопрокат, которые используются в машиностроении, промышленности и производстве оборудования. Продукция комбината, в частности, поставлялась российским оборонным заводам.

Ранее "Телеграф" рассказывал о последствиях массированной атаки дронами на Россию 25 октября. В Белгороде начались пожары, в Омске сообщили об ударе по промышленной зоне, а утром взрывы прогремели в Пермском крае.