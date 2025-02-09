Про строительство этой ротонды ходили легенды: что раньше было на месте оперного театра в Харькове

История этой беседки напоминает о том, как меняется облик города со временем

В самом сердце Харькова, в городском парке культуры и отдыха имени Т.Г. Шевченко, напротив Зеркальной струи когда-то находилась изящная ротонда. Это архитектурное сооружение было важной частью паркового ансамбля и привлекало горожан своей элегантностью и уютной атмосферой. Она служила местом встреч, прогулок и отдыха, а вокруг ее строительства ходило немало легенд. Но, к сожалению, она не сохранилась до наших дней.

Ротонда была построена в 1950 году по проекту архитектора Анны Степановны Маяк и разрабатывался харьковским филиалом института "Гипроград". Возведение ротонды осуществлялось методом народной стройки.

Ротонда в парке Шевченко

По одной из городских легенд, инициатором строительства стал главный начальник харьковского КГБ. Вернувшись из Сочи, где его принимали в специально подготовленной беседке, он захотел создать аналогичное место для официальных встреч и отдыха в Харькове. Так появилась эта ротонда.

Зеркальная струя. На заднем фоне видно ротонду

Существует и другая легенда — о том, что один из руководителей Харьковщины отдыхал в Кисловодске, и то ли с женой, то ли с любовницей (скорее со второй). Во время этой поездки его спутница восхитилась беседкой у Зеркальной струи, ведь именно там у них якобы произошел важный момент в отношениях. Вдохновленный этим, чиновник решил воплотить нечто похожее в Харькове.

Ротонда украшала парк

Якобы так в парке появился архитектурный ансамбль: знакомая многим кисловодская беседка с прудом и ротонда, выстроенная в одной линии с ней.

Однако просуществовала ротонда недолго. В 1970-х годах было принято решение о строительстве нового здания Харьковского театра оперы и балета. В рамках этого проекта ротонду снесли, и она осталась лишь в воспоминаниях старожилов и на старых фотографиях.

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