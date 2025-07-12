Величественный храм, шикарный отель и место для балов: каким был Харьков, пока эти здания не уничтожили

Их можно увидеть только на старых фотографиях

Со временем города неизбежно меняются. Новые здания появляются там, где когда-то были уютные дворики, величественные храмы или особняки. То, что казалось неотъемлемой частью города исчезает без следа. Харьков — не исключение. Время, войны, политические решения и градостроительные изменения изменили город.

"Телеграф" предлагает посмотреть на сохраненным, вернуться в прошлое и увидеть, какими были здания, которые украшали Харьков.

Николаевская церковь (Собор Святого Николая)

Храм в византийском стиле, построенный в 1896 году, когда-то стоял на Николаевской площади — нынешней площади Конституции. Он не только был духовным местом, но и украшал центр города. Но в 1930 году собор снесли. Формальная причина — он якобы мешал обзору трамвайщикам на повороте. Но настоящий мотив был политическим: в годы антирелигиозной кампании храм стал жертвой борьбы советской власти с церковью. Так одно из самых красивых зданий дореволюционного Харькова исчезло навсегда.

Собор Святого Николая, или Николаевская церковь

Пассаж Пащенко-Тряпкина

На месте бывшей Харьковской крепости в 1875 году открылся первый в городе пассаж — крытая галерея с магазинами и уютной архитектурой. Построенный домовладельцем Пащенко-Тряпкиным, он стал символом прогресса и городской моды конца XIX века. Галерея соединяла Университетскую улицу с Купеческим спуском. Пассаж работал и в советское время, но пострадал в годы Второй мировой войны. После войны его руины снесли, а на этом месте обустроили сквер с фонтаном.

Пассаж на Сергиевской площади

Здание Дворянского собрания

В этом здании, построенном в 1820 году, проводили выборы, устраивали балы, выставки и театральные вечера. С началом Первой мировой его превратили в госпиталь, а позже — в Дом пионеров. Именно тут в 1935 году установили первую в СССР новогоднюю елку. Во время немецких бомбардировок в 1943 году здание было разрушено. После войны его не стали восстанавливать — на месте бывшего собрания появился сквер и памятник "Пятеро из ломбарда", который простоял до 2011 года. А теперь здесь установлен памятник "Летящая Украина".

Дворянское собрание и памятник, который теперь стоит на его месте

Гранд-отель на Торговой площади

Эту гостиницу построили в 1830 году. На то время она была настоящим оазисом роскоши. Бархат, шелк, изысканные блюда и атмосфера шика — все это было в "Гранд-отеле" купца Павлова. В годы Гражданской войны здесь располагался штаб Добровольческой армии, позже здание снова стало гостиницей — уже под названием "Спартак". Но в военные годы оно было разрушено. В начале 2000-х на этом месте поставили монумент в честь 10-летия независимости Украины, но и он долго не простоял.

Панорама "Голгофа" и кинотеатр "Маяк"

В начале XX века на Сергиевской площади построили специальное круглое здание для размещения панорамы "Голгофа" — огромной картины на библейский сюжет. Позже на этом же месте экспонировали панно о мучениях христиан. Архитектурный балаган пытались приспособить под роллердром, но в итоге он стал популярным кинотеатром "Маяк". Зрители приходили сюда и до революции, и в советское время. Но в 1930-х годах здание снесли.