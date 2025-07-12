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Величественный храм, шикарный отель и место для балов: каким был Харьков, пока эти здания не уничтожили

Автор
Наталья Граковская
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Каждое из этих зданий было частью старого Харькова
Каждое из этих зданий было частью старого Харькова. Фото Коллаж, "Телеграф"

Их можно увидеть только на старых фотографиях

Со временем города неизбежно меняются. Новые здания появляются там, где когда-то были уютные дворики, величественные храмы или особняки. То, что казалось неотъемлемой частью города исчезает без следа. Харьков — не исключение. Время, войны, политические решения и градостроительные изменения изменили город.

"Телеграф" предлагает посмотреть на сохраненным, вернуться в прошлое и увидеть, какими были здания, которые украшали Харьков.

Николаевская церковь (Собор Святого Николая)

Храм в византийском стиле, построенный в 1896 году, когда-то стоял на Николаевской площади — нынешней площади Конституции. Он не только был духовным местом, но и украшал центр города. Но в 1930 году собор снесли. Формальная причина — он якобы мешал обзору трамвайщикам на повороте. Но настоящий мотив был политическим: в годы антирелигиозной кампании храм стал жертвой борьбы советской власти с церковью. Так одно из самых красивых зданий дореволюционного Харькова исчезло навсегда.

Харьков Николаевская церковь старые фото
Собор Святого Николая, или Николаевская церковь

Пассаж Пащенко-Тряпкина

На месте бывшей Харьковской крепости в 1875 году открылся первый в городе пассаж — крытая галерея с магазинами и уютной архитектурой. Построенный домовладельцем Пащенко-Тряпкиным, он стал символом прогресса и городской моды конца XIX века. Галерея соединяла Университетскую улицу с Купеческим спуском. Пассаж работал и в советское время, но пострадал в годы Второй мировой войны. После войны его руины снесли, а на этом месте обустроили сквер с фонтаном.

Харьков старые фото Пассаж на Сергиевской площади
Пассаж на Сергиевской площади

Здание Дворянского собрания

В этом здании, построенном в 1820 году, проводили выборы, устраивали балы, выставки и театральные вечера. С началом Первой мировой его превратили в госпиталь, а позже — в Дом пионеров. Именно тут в 1935 году установили первую в СССР новогоднюю елку. Во время немецких бомбардировок в 1943 году здание было разрушено. После войны его не стали восстанавливать — на месте бывшего собрания появился сквер и памятник "Пятеро из ломбарда", который простоял до 2011 года. А теперь здесь установлен памятник "Летящая Украина".

Харьков Дворянское собрание памятник Летящая Украина
Дворянское собрание и памятник, который теперь стоит на его месте

Гранд-отель на Торговой площади

Эту гостиницу построили в 1830 году. На то время она была настоящим оазисом роскоши. Бархат, шелк, изысканные блюда и атмосфера шика — все это было в "Гранд-отеле" купца Павлова. В годы Гражданской войны здесь располагался штаб Добровольческой армии, позже здание снова стало гостиницей — уже под названием "Спартак". Но в военные годы оно было разрушено. В начале 2000-х на этом месте поставили монумент в честь 10-летия независимости Украины, но и он долго не простоял.

Харьков старые фотографии Гранд-отель
Гранд-отель

Панорама "Голгофа" и кинотеатр "Маяк"

В начале XX века на Сергиевской площади построили специальное круглое здание для размещения панорамы "Голгофа" — огромной картины на библейский сюжет. Позже на этом же месте экспонировали панно о мучениях христиан. Архитектурный балаган пытались приспособить под роллердром, но в итоге он стал популярным кинотеатром "Маяк". Зрители приходили сюда и до революции, и в советское время. Но в 1930-х годах здание снесли.

Харьков кинотеатр Маяк старые фото
Панорама "Голгофа"
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#История #Харьков #Ретро #Старые фото